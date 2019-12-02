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      Украинский дизайнер создал крымскотатарский шрифт: фото

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      В Украине создали первый крымскотатарский шрифт / фейсбук Виктора Харика

      Украинский дизайнер Виктор Харик создал национальный крымскотатарский шрифт Mustafa. Крымскотатарский скульптор Рустем Скибин заявил, что считает его первым национальным шрифтом в истории народа.

      Ведущей целью гарнитуры является восстановление шрифтовой идентификации для тюркских народов, перешедших с арабицы на латиницу или кириллицу, подчеркнул в своем фейсбуке дизайнер Виктор Харик.

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      В тексте шрифт имеет достаточно нейтральный вид, пригодный для любых языков. Поддерживает европейскую, турецкую, крымскую, азербайджанскую латиницу, славянскую и тюркскую кирюшка. Содержит декоративные инициалы и флероны по мотивам народного орнамента крымцев,
      – подчеркнул дизайнер.

      Шрифт Mustafa: смотрите фото

      Оценили старания Виктора Харика деятели крымскотатарской культуры. В частности, скульптор Рустем Скибин отметил важность такого шрифта для крымских татар.

      "Большое спасибо вам! Считаю это первым национальным шрифтом современной истории крымских татар. Шрифт, который нам очень нужен и крайне важен. Спасибо", – подчеркнул Скибин.

      Сейчас шрифт Mustafa является платным. Купить его можно, оказав помощь подразделению парамедиков "Ангелы Тайры" или же перечислив деньги для закупки средств для реанимации.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Крымские татары
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