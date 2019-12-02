Украинский дизайнер создал крымскотатарский шрифт: фото
Украинский дизайнер Виктор Харик создал национальный крымскотатарский шрифт Mustafa. Крымскотатарский скульптор Рустем Скибин заявил, что считает его первым национальным шрифтом в истории народа.
Ведущей целью гарнитуры является восстановление шрифтовой идентификации для тюркских народов, перешедших с арабицы на латиницу или кириллицу, подчеркнул в своем фейсбуке дизайнер Виктор Харик.
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В тексте шрифт имеет достаточно нейтральный вид, пригодный для любых языков. Поддерживает европейскую, турецкую, крымскую, азербайджанскую латиницу, славянскую и тюркскую кирюшка. Содержит декоративные инициалы и флероны по мотивам народного орнамента крымцев,
– подчеркнул дизайнер.
Шрифт Mustafa: смотрите фото
Оценили старания Виктора Харика деятели крымскотатарской культуры. В частности, скульптор Рустем Скибин отметил важность такого шрифта для крымских татар.
"Большое спасибо вам! Считаю это первым национальным шрифтом современной истории крымских татар. Шрифт, который нам очень нужен и крайне важен. Спасибо", – подчеркнул Скибин.
Сейчас шрифт Mustafa является платным. Купить его можно, оказав помощь подразделению парамедиков "Ангелы Тайры" или же перечислив деньги для закупки средств для реанимации.