Украинский дизайнер создал крымскотатарский шрифт: фото

Украинский дизайнер Виктор Харик создал национальный крымскотатарский шрифт Mustafa. Крымскотатарский скульптор Рустем Скибин заявил, что считает его первым национальным шрифтом в истории народа.

Ведущей целью гарнитуры является восстановление шрифтовой идентификации для тюркских народов, перешедших с арабицы на латиницу или кириллицу, подчеркнул в своем фейсбуке дизайнер Виктор Харик.

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В тексте шрифт имеет достаточно нейтральный вид, пригодный для любых языков. Поддерживает европейскую, турецкую, крымскую, азербайджанскую латиницу, славянскую и тюркскую кирюшка. Содержит декоративные инициалы и флероны по мотивам народного орнамента крымцев,

– подчеркнул дизайнер.

Шрифт Mustafa: смотрите фото

Оценили старания Виктора Харика деятели крымскотатарской культуры. В частности, скульптор Рустем Скибин отметил важность такого шрифта для крымских татар.

"Большое спасибо вам! Считаю это первым национальным шрифтом современной истории крымских татар. Шрифт, который нам очень нужен и крайне важен. Спасибо", – подчеркнул Скибин.

Сейчас шрифт Mustafa является платным. Купить его можно, оказав помощь подразделению парамедиков "Ангелы Тайры" или же перечислив деньги для закупки средств для реанимации.