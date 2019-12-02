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      Український дизайнер створив кримськотатарський шрифт: фото

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      В Україні створили перший кримськотатарський шрифт / фейсбук Віктора Харика

      Український дизайнер Віктор Харик створив національний кримськотатарський шрифт Mustafa. Кримськотатарський скульптор Рустем Скибін заявив, що вважає його першим національним шрифтом в історії народу.

      Провідною метою ґарнітури є відновлення шрифтової ідентифікації для тюркських народів, що перейшли з арабиці на латиницю чи кирилицю, підкреслив у своєму фейсбуці дизайнер Віктор Харик.

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      У тексті шрифт має достатньо нейтральний вигляд, придатний для будь-яких мов. Підтримує європейську, турецьку, кримську, азербайджанську латинку, слов’янську та тюркську кирилку. Містить декоративні ініціали та флерони за мотивами народного орнаменту кримців,
      – підкреслив дизайнер.

      Шрифт Mustafa: дивіться фото

      Оцінили старання Віктора Харика діячі кримськотатарської культури. Зокрема, скульптор Рустем Скибін наголосив на важливості такого шрифту для кримських татар. 

      "Велика подяка Вам! Вважаю це першим національним шрифтом сучасної истории кримських татар. Шрифт, який нам дуже потрібен та вкрай важливий. Дякуємо", – наголосив Скибін.

      Зараз шрифт Mustafa є платним. Придбати його можна, надавши допомогу підрозділу парамедиків "Ангели Тайри" або ж перерахувавши гроші для закупівлі засобів для реанімації.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Кримські татари Новини Криму
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