Украинский фильм "Вулкан" получил захватывающий приз в Китае: фото

Украинско-немецкая лента "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука пришлась по душе китайцам. Фильм получил приз зрительских симпатий Hidden Dragon на Международном кинофестивале в Пиньяо.

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Об этом говорится на странице режиссера в сети Facebook.





Это приз зрительских симпатий, присуждаемый жюри из 35 человек – разных видов занятий, с разным бэкграундом. Особенно приятно, что среди наших соперников были участники нынешней Венеции, Торонто и Кан, но именно "Вулкан" нашел отклик в сердце китайского зрителя,

– написал режиссер.

Известно, что за последние 4 месяца фильм получил 4 награды мировых: на фестивалях в Армении, Казахстане, Хорватии, а теперь и Китае.

"Вулкан" имел удивительный отклик у зрителей — людям было интересно узнать больше о современной жизни в Украине, о мифологии, культуре. Многие вещи резонировали с их опытом, как, например, село на дне водохранилища: в Китае тоже строят дамбы и затапливают села", – рассказал режиссер.









Фото с церемонии награждения в Китае

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По его словам, обсуждение фильма в Китае продолжалось до поздней ночи, уже за пределами кинотеатра. А поздравления и отзывы от китайских зрителей и деятелей индустрии до сих пор продолжают поступать. Бондарчук верит, что эта награда откроет путь фильму к широкой аудитории.

В последнее время сделано много шагов для налаживания культурного сотрудничества между Украиной и Китаем, в частности в сфере кино. Победа "Вулкана" стала подтверждением высокого уровня украинского кинематографа, с чем я поздравляю не только создателей фильма, но и всю украинскую киноиндустрию,

– прокомментировал успех Вулкана председатель Госкино Филипп Ильенко.

Трейлер фильма "Вулкан" – смотрите видео:





Напомним, мировая премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы East of the West 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Национальная премьера прошла в рамках Международной конкурсной программы 9-го Одесского кинофестиваля.



Лента взяла Гран-при на фестивале "Золотой абрикос" в Армении, Гран-при Международного фестиваля нового кино в Хорваті, а также получила приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Казахстане.



Украинский широкий прокат "Вулкана" стартует зимой.

О чем "Вулкан"?По сюжету, главный герой Лукас переживает кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в киевском офисе ОБСЕ и отправляется на границу с Крымом в составе мониторинговой миссии. После нескольких странных стечений обстоятельств Лукас остается сам в маленьком городке и в конце оказывается в доме местного чудака Вовы. Наследуя его, Лукас медленно погружается в мир, который выходит за пределы воображения. В нем вещи выглядят полностью оторванными от всякой логики или структуры. В этих странных местах, где каждый день может стать последним, Лукас получает шанс начать жизнь сначала.