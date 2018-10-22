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      Украинский фильм "Вулкан" получил захватывающий приз в Китае: фото

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      "Вулкан" получил приз зрительских симпатий в Китае
      "Вулкан" получил приз зрительских симпатий в Китае / Фото из свободных источников

      Украинско-немецкая лента "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука пришлась по душе китайцам. Фильм получил приз зрительских симпатий Hidden Dragon на Международном кинофестивале в Пиньяо.

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      Об этом говорится на странице режиссера в сети Facebook.


       

      Это приз зрительских симпатий, присуждаемый жюри из 35 человек – разных видов занятий, с разным бэкграундом. Особенно приятно, что среди наших соперников были участники нынешней Венеции, Торонто и Кан, но именно "Вулкан" нашел отклик в сердце китайского зрителя,
      – написал режиссер.

      Известно, что за последние 4 месяца фильм получил 4 награды мировых: на фестивалях в Армении, Казахстане, Хорватии, а теперь и Китае.

      "Вулкан" имел удивительный отклик у зрителей — людям было интересно узнать больше о современной жизни в Украине, о мифологии, культуре. Многие вещи резонировали с их опытом, как, например, село на дне водохранилища: в Китае тоже строят дамбы и затапливают села", – рассказал режиссер.




      Фото с церемонии награждения в Китае

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      По его словам, обсуждение фильма в Китае продолжалось до поздней ночи, уже за пределами кинотеатра. А поздравления и отзывы от китайских зрителей и деятелей индустрии до сих пор продолжают поступать. Бондарчук верит, что эта награда откроет путь фильму к широкой аудитории.

      В последнее время сделано много шагов для налаживания культурного сотрудничества между Украиной и Китаем, в частности в сфере кино. Победа "Вулкана" стала подтверждением высокого уровня украинского кинематографа, с чем я поздравляю не только создателей фильма, но и всю украинскую киноиндустрию,
      – прокомментировал успех Вулкана председатель Госкино Филипп Ильенко.

      Трейлер фильма "Вулкан" – смотрите видео:


       

      Напомним, мировая премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы East of the West 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Национальная премьера прошла в рамках Международной конкурсной программы 9-го Одесского кинофестиваля.

      Лента взяла Гран-при на фестивале "Золотой абрикос" в Армении, Гран-при Международного фестиваля нового кино в Хорваті, а также получила приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Казахстане.

      Украинский широкий прокат "Вулкана" стартует зимой.

      О чем "Вулкан"?По сюжету, главный герой Лукас переживает кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в киевском офисе ОБСЕ и отправляется на границу с Крымом в составе мониторинговой миссии. После нескольких странных стечений обстоятельств Лукас остается сам в маленьком городке и в конце оказывается в доме местного чудака Вовы. Наследуя его, Лукас медленно погружается в мир, который выходит за пределы воображения. В нем вещи выглядят полностью оторванными от всякой логики или структуры. В этих странных местах, где каждый день может стать последним, Лукас получает шанс начать жизнь сначала.

      Теги: Новости Украины Кино Новости культуры
      Источник: 24 канал
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      Новости за 22 октября
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