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Украинский хакер обчистил банки в 40 странах мира

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Украинский хакер обчистил банки в 40 странах мира
Украинский хакер обчистил банки в 40 странах мира / informator.news

100 финансовых учреждений по всему миру атаковал украинский хакер. 34-летний мужчина был задержан в Испании. Он там жил 4 года.

Об этом сообщил Европол, информирует Financial Times.

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Мужчины был членом хакерской группировки "Кобальт", в которой было еще двое украинцев и один россиянин.

Тактика банды включала программирование банкоматов на выдачу наличных в установленное время, которое подбирали члены банды, а также манипуляции с сетями электронных платежей. Прибыль преступники отмывали с помощью криптовалюты,
– говорится в сообщении.

Как отмечает испанское издание El Mundo, 34-летний украинец Денис К. жил анонимно в Аликанте с женой и сыном и был арестован 6 марта. Сейчас он находится в тюрьме в Испании, дело будет передано Национальному суду. По данным Европола, банда принесла более 1 млрд евро убытков банкам в более чем 40 странах мира.

По данным испанского МВД, преступникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков России. Из 50 российских банков деньги были похищены.

Теги: Новости Украины хакеры
Источник: 24 Канал
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