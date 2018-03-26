Український хакер обчистив банки у 40 країнах світу

100 фінансових установ по всьому світу атакував український хакер. 34-річний чоловіка затримали в Іспанії. Він там жив 4 роки.

Про це повідомив Європол, інформує Financial Times.

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Чоловіка був членом хакерського угруповання "Кобальт", в якому було ще двоє українців і один росіянин.

Тактика банди включала програмування банкоматів на видачу готівки у встановлений час, яку підбирали члени банди, а також маніпуляції з мережами електронних платежів. Прибуток злочинці відмивали за допомогою криптовалюти,

– йдется у повідомленні.

Як зазначає іспанське видання El Mundo, 34-річний українець Денис К. жив анонімно в Аліканте з дружиною та сином і був заарештований 6 березня. Зараз він перебуває у в'язниці в Іспанії, справу буде передано Національному суду. За даними Європолу, банда принесла більш ніж 1 млрд євро збитків банкам у понад 40 країнах світу.

За даними іспанського МВС, злочинцям вдалося організувати хакерські атаки на 300-400 банків Росії. З 50 російських банків гроші були викрадені.