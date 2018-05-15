Украинский Хельсинский союз предоставил доказательства совершения Россией жестоких преступлений

Правозащитники Украинского Хельсинского союза и ОО Truth Hounds представили отчет с анализом доказательств преступлений против человечности пророссийских боевиков и подразделений вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе за период 2014-2015 годов.

Все факты и доказательную базу собираются передать в Международный уголовный суд, говорится в сообщении Украинского Хельсинского союза.

Читайте также: В ближайшие дни в Донецк прибудет сотня "вагнеровцев", – СБУ

Заставляли стрелять в своих, а в случае отказа – били и угрожали, что убьют также и других пленных. Это все было в тире. После этого нас перевели в соседнюю комнату. Там имитировали расстрел из автоматов. Таким образом они психологически давили на тех, кого оставили в тире. После имитации расстрела нас привели обратно в тир и продолжили бить,

– такие показания правозащитникам предоставил бывший пленный, которого удерживали в Донецке.

В отчете приведены доказательства пыток над гражданским населением и солдатами ВСУ, бесчеловечного обращения, унижающего достоинство человека, убийств пленных, имитации расстрелов, вербовка в вооруженные силы боевиков, использование несовершеннолетних для "службы" в незаконных вооруженных формированиях и фактов сексуального насилия.

Правозащитники также собрали имена лиц, которые должны быть привлечены к ответственности за эти преступления.

"Мы уверены, что крайне важно тщательно и основательно расследовать все те события и привлечь ответственных за международные преступления лиц в суд в рамках независимого и беспристрастного заседания, гарантируя полное уважение основных прав и справедливое судебное разбирательство", – пояснил исследователь, документатор военных преступлений ОО Truth Hounds Роман Авраменко.

Отмечается, что собранные данные основываются на показаниях 138 пострадавших, находившихся в плену на территории Донецка, Снежного, Горловки и Чистякового (Тореза).