Українська Гельсінська спілка надала докази вчинення Росією жорстоких злочинів на Донбасі

Правозахисники Української Гельсінської спілки та ГО Truth Hounds представили звіт з аналізом доказів злочинів проти людяності проросійських бойовиків і підрозділів збройних сил Російської Федерації на Донбасі за період 2014-2015 років.

Усі факти та доказову базу збираються передати до Міжнародного кримінального суду, йдеться у повідомленні Української Гельсінської спілки.

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Змушували стріляти у своїх, а в разі відмови – били та погрожували, що уб’ють також й інших полонених. Це все було в тирі. Після цього нас перевели в сусідню кімнату. Там імітували розстріл з автоматів. Таким чином вони психологічно тиснули на тих, кого залишили в тирі. Після імітації розстрілу нас привели назад у тир і продовжили бити,

– такі свідчення правозахисникам надав колишній полонений, якого утримували в Донецьку.

У звіті наведені докази тортур над цивільним населенням та солдатами ЗСУ, нелюдського поводження, що принижує гідність людини, вбивств полонених, імітації розстрілів, вербування у збройні сили бойовиків, використання неповнолітніх для "служби" в незаконних збройних формуваннях та фактів сексуального насильства.

Правозахисники також зібрали імена осіб, які мають бути притягнуті до відповідальності за ці злочини.

"Ми впевнені, що вкрай важливо ретельно і ґрунтовно розслідувати всі ті події й притягнути відповідальних за міжнародні злочини осіб до суду в рамках незалежного та неупередженого засідання, гарантуючи повну повагу до основних прав і справедливий судовий розгляд", – пояснив дослідник, документатор воєнних злочинів ГО Truth Hounds Роман Авраменко.

Зазначається, що зібрані дані ґрунтуються на свідченнях 138 потерпілих, які перебували у полоні на території Донецька, Сніжного, Горлівки та Чистякового (Тореза).