Украинский храм в подмосковном Ногинске: история веры и сопротивления российской власти

В Украине всегда были десятки тысяч храмов Московского патриархата, в России тем временем только собор Православной церкви Украины. Он расположен в Ногинске, в нем правит отец Андриан.

Он превратил полуразрушенное здание бывшего химического предприятия в красивый собор. Рядом открыл лицей, музыкальную школу, благотворительные столовые.

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В 1993 году отец Андриан был священником русской православной церкви. Однако успешный приход у него захотели забрать, а когда настоятель запротестовал, вообще запретили служить. Тогда отец Андриян, который родом из Украины, и решил перейти в Киевский патриархат.



Отец Андриан, противостоящий российской власти

Вместе с ним единодушно перешла и община. Хотя собор, который сами строили, власть им не отдала.



Богоявленский храм в Ногинске, который отобрала российские власти

"Московский мэр Юрий Лужков направил сюда своих омоновцев, и они нас выгнали из собора на улицу, на мороз, дождь, снег. С людьми так нельзя поступать", – вспомнил отец Андриан.

Сейчас он возглавляет Богородскую епархию, фактически, это небольшая церковь в частном секторе Ногинска и несколько десятков прихожан.



Украинская церковь в подмосковном Ногинске

Прихожане свои отношения с верой, которую в России считают раскольнической, объясняют единством в вере. Хотя об Украине они знают лишь то, что показывают по прогандистскому телевидению.

Непризнанная и незаметная — такая украинская церковь, кажется, идеальный вариант для российской власти. Однако, они решили, что и этого многовато. В 2016 году районный суд вынес решение: храм снести, потому что якобы мешает он спокойствию местного населения.

Мы каждый день ждали и ждем прихода техники, которая должна разрушить наш храм,

– отметил председатель Богородицкой епархии Православной церкви Андриан.

"Наш храм не трогают по той причине, что в Украине Россия имеет 12 000 храмов, соборов, монастырей и три лавры, особенно Почаевская и Киево-Печерская. Поэтому, я думаю, они не трогают какой-то храм в Ногинске, чтобы потом не потерять очень много в Украине", – предположил священнослужитель Андриан.



Церковь Богородицкой епархии Православной церкви Украины

Если бы не упоминание о патриархе Епифании в службе, то сразу прихожанин и не поймет, что здесь – Православная церковь Украины.

Игорь Матюпатенко из Ногинска, специально для 24 канала.