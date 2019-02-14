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      Украинский храм в подмосковном Ногинске: история веры и сопротивления российской власти

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      В Украине всегда были десятки тысяч храмов Московского патриархата, в России тем временем только собор Православной церкви Украины. Он расположен в Ногинске, в нем правит отец Андриан.

      Он превратил полуразрушенное здание бывшего химического предприятия в красивый собор. Рядом открыл лицей, музыкальную школу, благотворительные столовые.

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      В 1993 году отец Андриан был священником русской православной церкви. Однако успешный приход у него захотели забрать, а когда настоятель запротестовал, вообще запретили служить. Тогда отец Андриян, который родом из Украины, и решил перейти в Киевский патриархат.

      релігія Московський патріархат Томос
      Отец Андриан, противостоящий российской власти

      Вместе с ним единодушно перешла и община. Хотя собор, который сами строили, власть им не отдала.

      релігія томос Епіфаній УПЦ МП
      Богоявленский храм в Ногинске, который отобрала российские власти

      "Московский мэр Юрий Лужков направил сюда своих омоновцев, и они нас выгнали из собора на улицу, на мороз, дождь, снег. С людьми так нельзя поступать", – вспомнил отец Андриан.

      Сейчас он возглавляет Богородскую епархию, фактически, это небольшая церковь в частном секторе Ногинска и несколько десятков прихожан.

      Ногінськ отець Андріан Томос Епіфаній
      Украинская церковь в подмосковном Ногинске

      Прихожане свои отношения с верой, которую в России считают раскольнической, объясняют единством в вере. Хотя об Украине они знают лишь то, что показывают по прогандистскому телевидению.

      Непризнанная и незаметная — такая украинская церковь, кажется, идеальный вариант для российской власти. Однако, они решили, что и этого многовато. В 2016 году районный суд вынес решение: храм снести, потому что якобы мешает он спокойствию местного населения.

      Мы каждый день ждали и ждем прихода техники, которая должна разрушить наш храм,
      – отметил председатель Богородицкой епархии Православной церкви Андриан.

      "Наш храм не трогают по той причине, что в Украине Россия имеет 12 000 храмов, соборов, монастырей и три лавры, особенно Почаевская и Киево-Печерская. Поэтому, я думаю, они не трогают какой-то храм в Ногинске, чтобы потом не потерять очень много в Украине", – предположил священнослужитель Андриан.

      Ногінськ українська церква росія томос епіфаній
      Церковь Богородицкой епархии Православной церкви Украины

      Если бы не упоминание о патриархе Епифании в службе, то сразу прихожанин и не поймет, что здесь – Православная церковь Украины.

      Игорь Матюпатенко из Ногинска, специально для 24 канала.

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      Теги: УПЦ МП Православная церковь Украины Епифаний Новости России Украина – Россия Томос Новости Украины
      Источник: 24 канал
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