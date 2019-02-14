22:22
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пам'ятник Халку легкої поведінки у РФ. Росіяни замахнулися на святе
      Вєсті Кремля
      20:59, сьогодні
      Вєсті.UA: Депутати пояснили, що таке кохання. Квест повернення в Україну від МВС
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Український храм у підмосковному Ногінську: історія віри й опору російській владі

      91 Читать новость на русском

      В Україні завжди було десятки тисяч храмів Московського патріархату, в Росії тим часом лише собор Православної церкви України. Він розташований в Ногінську, у ньому править отець Андріан.

      Він перетворив напівзруйновану будівлю колишнього хімічного підприємства у красивий собор. Поруч відкрив ліцей, музичну школу, благодійні їдальні.

      Читайте також: Єпископа УПЦ МП Гедеона не впустили в Україну: що відомо про його антиукраїнську діяльність

      У 1993 році отець Андріан був священиком російської православної церкви. Проте успішну парафію у нього захотіли забрати, а коли настоятель запротестував, взагалі заборонили служити. Тоді отець Андріян, який родом з України, і вирішив перейти у Київський патріархат.

      релігія Московський патріархат Томос
      Отець Андріан, який протистоїть російській владі

      Разом з ним одностайно перейшла і громада. Хоча собор, який самі будували, влада їм не віддала.

      релігія томос Епіфаній УПЦ МП
      Богоявленський храм у Ногінську, який відібрала російська влада

      "Московський мер Юрій Лужков надіслав сюди своїх ОМОНівців і вони нас вигнали з собору, на вулицю, на мороз, дощ, сніг. З людьми так не можна чинити", – згадав отець Андріан.

      Зараз він очолює Богородську єпархію, фактично, це невеличка церква у приватному секторі Ногінська та кілька десятків парафіян.

      Ногінськ отець Андріан Томос Епіфаній
      Українська церква у підмосковному Ногінську

      Прихожани свої стосунки із вірою, яку у Росії вважають розкольницькою, пояснюють єдністю у вірі. Хоча про Україну вони знають лише те, що показують по прогандистському телебаченню.

      Невизнана і непомітна — така українська церква, здається, ідеальний варіант для російської влади. Проте, вони вирішили, що й цього забагато. У 2016 році районний суд виніс рішення: храм знести, бо начебто заважає він спокою місцевого населення.

      Ми щодня чекали і чекаємо приходу техніки, яка повинна зруйнувати наш храм,
      – зазначив голова Богородицької єпархії Православної церкви України Андріан.

      "Наш храм не чіпають з тієї причини, що в Україні Росія має 12 000 храмів, соборів, монастирів і три лаври, особливо Почаївська та Києво-Печерська. Тому, я думаю, вони не зачіпають якийсь храм в Ногінську, щоб потім не втратити дуже багато в Україні", – припустив священнослужитель Андріан.

      Ногінськ українська церква росія томос епіфаній
      Церква Богородицької єпархії Православної церкви України

      Якби не згадка про патріарха Єпіфанія у службі, то одразу прихожанин й не зрозуміє, що тут – Православна церква України.

      Ігор Матюпатенко з Ногінська, спеціально для 24 каналу.

      blog_ava
      ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
      сьогодні
      7082
      Теги: Новини України Томос Україна – Росія Новини Росії Епіфаній Православна церква України УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      сьогодні , 22:00 Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      Артем Овдієнко 404
      Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      сьогодні , 20:20 Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      Альона Захарова 1167
      Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      сьогодні , 20:01 Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      Блог Соцмережі 179
      Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      сьогодні , 19:27 Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      Мирослава Ляхович 421
      Суворе покарання: як поліцейські поплатились за вимагання хабара
      сьогодні , 17:31 Суворе покарання: як поліцейські поплатились за вимагання хабара
      Ірина Шиба 545
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук