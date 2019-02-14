Український храм у підмосковному Ногінську: історія віри й опору російській владі
В Україні завжди було десятки тисяч храмів Московського патріархату, в Росії тим часом лише собор Православної церкви України. Він розташований в Ногінську, у ньому править отець Андріан.
Він перетворив напівзруйновану будівлю колишнього хімічного підприємства у красивий собор. Поруч відкрив ліцей, музичну школу, благодійні їдальні.
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У 1993 році отець Андріан був священиком російської православної церкви. Проте успішну парафію у нього захотіли забрати, а коли настоятель запротестував, взагалі заборонили служити. Тоді отець Андріян, який родом з України, і вирішив перейти у Київський патріархат.
Отець Андріан, який протистоїть російській владі
Разом з ним одностайно перейшла і громада. Хоча собор, який самі будували, влада їм не віддала.
Богоявленський храм у Ногінську, який відібрала російська влада
"Московський мер Юрій Лужков надіслав сюди своїх ОМОНівців і вони нас вигнали з собору, на вулицю, на мороз, дощ, сніг. З людьми так не можна чинити", – згадав отець Андріан.
Зараз він очолює Богородську єпархію, фактично, це невеличка церква у приватному секторі Ногінська та кілька десятків парафіян.
Українська церква у підмосковному Ногінську
Прихожани свої стосунки із вірою, яку у Росії вважають розкольницькою, пояснюють єдністю у вірі. Хоча про Україну вони знають лише те, що показують по прогандистському телебаченню.
Невизнана і непомітна — така українська церква, здається, ідеальний варіант для російської влади. Проте, вони вирішили, що й цього забагато. У 2016 році районний суд виніс рішення: храм знести, бо начебто заважає він спокою місцевого населення.
Ми щодня чекали і чекаємо приходу техніки, яка повинна зруйнувати наш храм,
– зазначив голова Богородицької єпархії Православної церкви України Андріан.
"Наш храм не чіпають з тієї причини, що в Україні Росія має 12 000 храмів, соборів, монастирів і три лаври, особливо Почаївська та Києво-Печерська. Тому, я думаю, вони не зачіпають якийсь храм в Ногінську, щоб потім не втратити дуже багато в Україні", – припустив священнослужитель Андріан.
Церква Богородицької єпархії Православної церкви України
Якби не згадка про патріарха Єпіфанія у службі, то одразу прихожанин й не зрозуміє, що тут – Православна церква України.
Ігор Матюпатенко з Ногінська, спеціально для 24 каналу.