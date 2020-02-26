Украинский канал ATR продолжит вещание в Крыму, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что важно обеспечить вещание украинских медиа в Крыму, в частности речь идет о канале АТR. Он добавил, что никто не лишит канала поддержки.

Канал АТR продолжит свое вещание в Крыму, подчеркнул Зеленский на форуме Age of Crimea 26 февраля.

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Он сказал, что важно поддерживать те каналы, по которым люди на аннексированном полуострове могли бы получать объективную информацию о современной стране. Зеленский заявил, что никто не лишит канал поддержки, а вопрос с финансированием решат в ближайшее время.

К слову, 13 февраля директору телеканала АТR Ленуру Ислямову пришло письмо, в котором говорилось о том, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения может отключить трансляцию на Крым из-за долгов. Общая сумма долга составила 368 тысяч 859 гривен.

Канал получает помощь из бюджета Украины, но во второй половине 2019 года ATR получил 15 миллионов гривен от государства. Из-за этого в январе 2020 года с канала уволили более 40 журналистов. В декабре 2019 года Украина перечислила на счет телеканала 15 миллионов гривен. Банки в это время были закрыты, операций не проводили, поэтому ATR, согласно закону, был вынужден вернуть деньги государству.

Что известно о телеканале АТR?Это первый крымскотатарский телеканал. Программы выходят на крымскотатарском, украинском, русском и турецком языках.



Из-за принципиальной позиции редакции и журналистов канала, которые освещали реальную ситуацию с правами крымскотатарского народа в оккупированном Крыму, российские власти неоднократно угрожали отключением канала. А в конце января 2015 года, изъяли сервер канала, что сделало невозможным трансляцию передач канала ATR. Однако 17 июня 2015 года канал возобновил вещание из Киева.