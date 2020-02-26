Український канал ATR продовжить мовлення у Криму, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що важливо забезпечити мовлення українських медіа у Криму, зокрема йдеться про канал АТR. Він додав, що ніхто не позбавить канал підтримки.

Канал АТR продовжить своє мовлення у Криму, наголосив Зеленський на форумі Age of Crimea 26 лютого.

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Він сказав, що важливо підтримувати ті канали, через які люди на анексованому півострові могли б отримувати об'єктивну інформацію про сучасну країну. Зеленський заявив, що ніхто не позбавить канал підтримки, а питання з фінансуванням розв'яжуть вже найближчим часом.

До слова, 13 лютого директору телеканалу АТR Ленуру Іслямову надійшов лист, у якому йшлося про те, що Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення може відімкнути трансляцію на Крим через борги. Загальна сума боргу склала 368 тисяч 859 гривень.

Канал отримує допомогу з бюджету України, але у другій половині 2019 року ATR недоотримав 15 мільйонів гривень від держави. Через це у січні 2020 року з каналу звільнили понад 40 журналістів. У грудні 2019 року Україна перерахувала на рахунок телеканалу 15 мільйонів гривень. Банки у цей час були закритими, операцій не проводили, тому ATR, згідно із законом, був змушений повернути гроші державі.

Що відомо про телеканал АТR?Це перший кримськотатарський телеканал. Програми виходять кримськотатарською, українською, російською та турецькою мовами.



Через принципову позицію редакції та журналістів каналу, які висвітлювали реальну ситуацію з правами кримськотатарського народу в окупованому Криму, російська влада неодноразово погрожувала відключенням каналу. А у кінці січня 2015 року, вилучила сервер каналу, що унеможливило трансляцію передач каналу ATR. Однак 17 червня 2015 року канал відновив мовлення з Києва.