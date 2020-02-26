11:19
26 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС 2020 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля: Німфа Віола дарує радість ближнім. Фірмова російська походка
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 лютого
      Вєсті.UA: Самопожертва сина Порошенка. Труханов не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 25 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС 2020 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ

      Український канал ATR продовжить мовлення у Криму, – Зеленський

      -
      Український канал АТR / tva.ua

      Президент України Володимир Зеленський наголосив, що важливо забезпечити мовлення українських медіа у Криму, зокрема йдеться про канал АТR. Він додав, що ніхто не позбавить канал підтримки.

      Канал АТR продовжить своє мовлення у Криму, наголосив Зеленський на форумі Age of Crimea 26 лютого.

      Важливо! 26 лютого офіційно визнали Днем спротиву Криму російській окупації

      Він сказав, що важливо підтримувати ті канали, через які люди на анексованому півострові могли б отримувати об'єктивну інформацію про сучасну країну. Зеленський заявив, що ніхто не позбавить канал підтримки, а питання з фінансуванням розв'яжуть вже найближчим часом. 

      До слова, 13 лютого директору телеканалу АТR Ленуру Іслямову надійшов лист, у якому йшлося про те, що Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення може відімкнути трансляцію на Крим через борги. Загальна сума боргу склала 368 тисяч 859 гривень.

      Канал отримує допомогу з бюджету України, але у другій половині 2019 року ATR недоотримав 15 мільйонів гривень від держави. Через це у січні 2020 року з каналу звільнили понад 40 журналістів. У грудні 2019 року Україна перерахувала на рахунок телеканалу 15 мільйонів гривень. Банки у цей час були закритими, операцій не проводили, тому ATR, згідно із законом, був змушений повернути гроші державі.

      Що відомо про телеканал АТR?Це перший кримськотатарський телеканал. Програми виходять кримськотатарською, українською, російською та турецькою мовами.

      Через принципову позицію редакції та журналістів каналу, які висвітлювали реальну ситуацію з правами кримськотатарського народу в окупованому Криму, російська влада неодноразово погрожувала відключенням каналу. А у кінці січня 2015 року, вилучила сервер каналу, що унеможливило трансляцію передач каналу ATR. Однак 17 червня 2015 року канал відновив мовлення з Києва.

      Призначення Тігіпка прем'єром відбудеться найближчим часом, – ЗМІ
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Бюджет Володимир Зеленський Анексія Криму Новини Криму Гроші ЗМІ Медіа Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Клич Гааги все ближче, або Чому Росія не визнає вину, що збила MH17 над Донбасом
      СерпомПо
      сьогодні , 08:03 Головні новини 25 лютого: окупанти звільнили українських рибалок, Чорновол оголосили підозру
      Вероніка Климська
      17 лютого , 15:55 Психологія покеру: як приборкати емоції та "читати" опонентів
      25 лютого , 15:52 Кращі дилери з продажу електрокамінів Dimplex відвідали масштабний завод в Ірландії
      Соня Волошин
      сьогодні , 06:20 Скільки часу потрібно, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка
      Яніна Ткачук
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук