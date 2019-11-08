Украинский консул посетил политзаключенных в российском СИЗО

Генеральный консул Украины Тарас Малышевский 6 ноября побывал в СИЗО Ростова. Там он встретился с пленниками российского режима, которые проходят по делу "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир".

Консул также хотел встретиться со всеми представителями "первой бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир", но получил отказ, поскольку оккупанты рассматривают их исключительно как "граждан России", сообщает "Крымская солидарность".

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В частности, Малышевскому удалось встретиться с рядом крымских татар:

Нариманом Мемедеминовым;

Инвером Бекировым;

Арсеном Джеппаровым;

Рефатом Алимовым;

Эримом-Усеином Куку;

Вадимом Сируком;

Муслимом Алиевым.

У всех оптимистичный настрой, ребята готовились выступить с последним словом. Поговорил с каждым по очереди. Муслим Алиев много спрашивал о ситуации в мире, об отношениях между Украиной и Россией, обсудили и его дело. С Инвером Бекировым отдельно поговорили на тему его здоровья и доступа к переданным лекарствам. На условия содержания особо не жаловались, немного на информационный голод,

– рассказал консул.

Кроме того, он подчеркнул, что пленники прекрасно знают, насколько ручной суд будет выносить приговор в их деле, но считают, что частые переносы дела указывают на то, что суд не уверен в своих действиях и решении.