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      Украинский консул посетил политзаключенных в российском СИЗО

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      Украинский консул посетил в СИЗО фигурантов дела "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир"
      Украинский консул посетил в СИЗО фигурантов дела "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир" / investigator.org.ua

      Генеральный консул Украины Тарас Малышевский 6 ноября побывал в СИЗО Ростова. Там он встретился с пленниками российского режима, которые проходят по делу "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир".

      Консул также хотел встретиться со всеми представителями "первой бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир", но получил отказ, поскольку оккупанты рассматривают их исключительно как "граждан России", сообщает "Крымская солидарность".

       К слову: США в ОБСЕ призвали Россию освободить всех украинских пленников

      В частности, Малышевскому удалось встретиться с рядом крымских татар:

      • Нариманом Мемедеминовым;
      • Инвером Бекировым;
      • Арсеном Джеппаровым;
      • Рефатом Алимовым;
      • Эримом-Усеином Куку;
      • Вадимом Сируком;
      • Муслимом Алиевым.

      У всех оптимистичный настрой, ребята готовились выступить с последним словом. Поговорил с каждым по очереди. Муслим Алиев много спрашивал о ситуации в мире, об отношениях между Украиной и Россией, обсудили и его дело. С Инвером Бекировым отдельно поговорили на тему его здоровья и доступа к переданным лекарствам. На условия содержания особо не жаловались, немного на информационный голод,
      – рассказал консул.

      Кроме того, он подчеркнул, что пленники прекрасно знают, насколько ручной суд будет выносить приговор в их деле, но считают, что частые переносы дела указывают на то, что суд не уверен в своих действиях и решении.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Украинцы в плену РФ МИД Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Крымские татары
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