Український консул відвідав політв'язнів у російському СІЗО
Генеральний консул України Тарас Малишевський 6 листопада побував у СІЗО Ростова. Там він зустрівся з бранцями російського режиму, які проходять по справі "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір".
Консул також хотів зустрітися з усіма представниками "першої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір", але отримав відмову, позаяк окупанти розглядають їх виключно як "громадян Росії", повідомляє "Кримська солідарність".
До слова: США в ОБСЄ закликали Росію звільнити усіх українських бранців
Зокрема, Малишевському вдалося зустрітися з низкою кримських татар:
- Наріманом Мемедеміновим;
- Інвером Бекіровим;
- Арсеном Джеппаровим;
- Рефатом Алімовим;
- Ерімом-Усеїном Куку;
- Вадимом Сируком;
- Муслімом Алієвим.
У всіх оптимістичний настрій, хлопці готувалися виступити з останнім словом. Поговорив з кожним по черзі. Муслім Алієв багато питав про ситуацію в світі, про відносини між Україною та Росією, обговорили і його справу. З Інвером Бекіровим окремо поговорили на тему його здоров'я і доступу до переданих ліків. На умови утримання особливо не скаржилися, трохи на інформаційний голод,
– розповів консул.
Крім того, він підкреслив, що бранці чудово знають, наскільки ручний суд виноситиме вирок у їх справі, але вважають, що часті переноси справи вказують на те, що суд не впевнений у своїх діях та рішенні.