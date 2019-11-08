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      Український консул відвідав політв'язнів у російському СІЗО

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      Український консул відвідав у СІЗО фігурантів справи "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір"
      Український консул відвідав у СІЗО фігурантів справи "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір" / investigator.org.ua

      Генеральний консул України Тарас Малишевський 6 листопада побував у СІЗО Ростова. Там він зустрівся з бранцями російського режиму, які проходять по справі "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір".

      Консул також хотів зустрітися з усіма представниками "першої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір", але отримав відмову, позаяк окупанти розглядають їх виключно як "громадян Росії", повідомляє "Кримська солідарність".

      До слова: США в ОБСЄ закликали Росію звільнити усіх українських бранців

      Зокрема, Малишевському вдалося зустрітися з низкою кримських татар:

      • Наріманом Мемедеміновим;
      • Інвером Бекіровим;
      • Арсеном Джеппаровим;
      • Рефатом Алімовим;
      • Ерімом-Усеїном Куку;
      • Вадимом Сируком;
      • Муслімом Алієвим.

      У всіх оптимістичний настрій, хлопці готувалися виступити з останнім словом. Поговорив з кожним по черзі. Муслім Алієв багато питав про ситуацію в світі, про відносини між Україною та Росією, обговорили і його справу. З Інвером Бекіровим окремо поговорили на тему його здоров'я і доступу до переданих ліків. На умови утримання особливо не скаржилися, трохи на інформаційний голод,
      – розповів консул.

      Крім того, він підкреслив, що бранці чудово знають, наскільки ручний суд виноситиме вирок у їх справі, але вважають, що часті переноси справи вказують на те, що суд не впевнений у своїх діях та рішенні.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Новини Росії Кримські татари Анексія Криму МЗС України Українці в полоні РФ
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