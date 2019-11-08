Український консул відвідав політв'язнів у російському СІЗО

Генеральний консул України Тарас Малишевський 6 листопада побував у СІЗО Ростова. Там він зустрівся з бранцями російського режиму, які проходять по справі "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір".

Консул також хотів зустрітися з усіма представниками "першої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір", але отримав відмову, позаяк окупанти розглядають їх виключно як "громадян Росії", повідомляє "Кримська солідарність".

До слова: США в ОБСЄ закликали Росію звільнити усіх українських бранців

Зокрема, Малишевському вдалося зустрітися з низкою кримських татар:

Наріманом Мемедеміновим;

Інвером Бекіровим;

Арсеном Джеппаровим;

Рефатом Алімовим;

Ерімом-Усеїном Куку;

Вадимом Сируком;

Муслімом Алієвим.

У всіх оптимістичний настрій, хлопці готувалися виступити з останнім словом. Поговорив з кожним по черзі. Муслім Алієв багато питав про ситуацію в світі, про відносини між Україною та Росією, обговорили і його справу. З Інвером Бекіровим окремо поговорили на тему його здоров'я і доступу до переданих ліків. На умови утримання особливо не скаржилися, трохи на інформаційний голод,

– розповів консул.

Крім того, він підкреслив, що бранці чудово знають, наскільки ручний суд виноситиме вирок у їх справі, але вважають, що часті переноси справи вказують на те, що суд не впевнений у своїх діях та рішенні.