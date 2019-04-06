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      Украинский Крым. Часть 1

      Вспомнить все 6 Читати новину українською

      Крымские татары и украинцы неразделимы. И это четко можно проследить не только географически, но и экономически и исторически. Нашим народам приходилось преодолевать похожие трудности и бороться с одним врагом – советской властью.

      По одной из версий слово Крым происходит от тюркского "курум", что означает защита и оборона. Народам, которые заселяли полуостров, действительно пришлось нелегко. Крым был и под римлянами, и под Византией, и под Российской империей.

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      Еще в 18 веке со стороны Москвы прозвучали первые тревожные сигналы для крымских татар.

      Это планомерное уничтожение крымского народа. Возможно, это генетическая память, что некогда мы два раза сжигали Москву,
      – рассказал актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

      Первой начала мстить крымским татарам Екатерина II. Тогда коренное население полуострова в процентах уменьшилось с 95 до 25.

      Катерина 2
      Екатерина II

      В Российской империи Крым добровольно-принудительно покинули примерно 300 тысяч местных татар. Но самая большая трагедия этого народа произойдет при Советском союзе.

      СССР хотел идти дальше и захватить Турцию, а держать вблизи людей турецкого происхождения было опасно. По таким же причинам депортировали корейцев,
      – пояснил правозащитник Мустафа Джемилев

      После второй мировой Советский союз начинает масштабную кампанию против неудобных маленьких народов. Принудительное выселение крымских татар – только часть масштабной кампании. Идеологи без устали внедряют образ советского человека без уникальных национальных культур и языков.

      Кримські татариПринудительное выселение крымских татар

      1944 год стал самым трагичным в истории крымского народа. За четыре дня было выселено 191 тыс. крымских татар. Их вывозили в семидесяти эшелонах для транспортировки скота. Восемь тысяч человек погибли в этом кровавом рейсе. Юг Крыма буквально опустел.

      Тогда Сталин принял такое решение, что нужно выселить всех крымских татар. Это фактически был геноцид, а не просто депортация,
      – добавил общественный деятель Андрей Щекун.

      Официальная причина выселения – сотрудничество с фашистами. По логике Сталина, коллаборантами были все, начиная от младенцев и до немощных старцев. Новой родиной для крымских татар стали средняя Азия и Приуралье. Особенно много депортировано в Узбекистан.

      Город состоял из депортированных. Далеких корейцев, крымских татар, чеченцев, немцев. Интеллигенции России и Украины. На долгих 45 лет крымские татары перестают существовать, но только в советских официальных документах.

      О чем мы можем говорить, если нас как народа не было в списках народов, проживающих на территории СССР. Де факто, а де юре – нет,
      – вспоминает Ахтем Сеитаблаев.

      В первые же годы после депортации крымчане продемонстрировали, что не собираются сдаваться.

      Даже в худшие времена крымские татары держались вместе, а их активная позиция уже в 60-х дала первые плоды.

      "Пятого сентября 1967 года опубликовали приказ о крымских татарах, где, кстати, не употребляли слова "крымские татары". Они говорили "кто живет в Крыму". Они писали, что факты сотрудничества с нацистами не могут касаться всего населения, однако о возвращении в Крым не говорили ни слова", – рассказывает Мустафа Джемилев.

      Это была очередная попытка замыливания глаз. Потому что несмотря на якобы реабилитацию крымских татар вместе с указом выдали тайную директиву, которая противоречила приказу.

      Была еще одна секретная инструкция. Чиновникам в Крыму было запрещено прописывать крымских татар. Однако татары отправились в Крым. Приехало более 12 тысяч человек. Используя различные методы, удалось прописать только людей с 100-200,
      – объясняет Мустафа Джемилев.

      Маленькая победа оказалась очередным поражением. В школах на уроках истории продолжали распространять оскорбительный миф о предателях и коллаборантах. И в него верили десятилетиями.

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      Теги: Крымские татары Видео недели Новости Крыма СССР История Вспомнить все
      Источник: 24 канал
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