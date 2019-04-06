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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Український Крим. Частина 1

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      Кримські татари та українці нероздільні. І це чітко можна прослідкувати не лише географічно, а й економічно та історично. Нашим народам доводилося долати схожі труднощі та боротися з одним ворогом – радянською владою.

      За однією з версій слово Крим походить від тюркського "курум", що означає захист та оборона. Народам, які заселяли півострів справді довелося нелегко. Крим був і під Римлянами, і під Візантією, і під Російською імперією.

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      Ще у 18 столітті з боку Москви прозвучали перші тривожні сигнали для кримських татар.

      Це планомірне нищення кримського народу. Можливо, це генетична пам’ять, що колись ми два рази спалювали Москву,
      – розповів актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв.

      Першою почала мститися кримським татарам Катерина II. Тоді корінне населення півострова у відсотках зменшилося з 95 до 25.

      Катерина 2
      Катерина II

      За Російської імперії Крим добровільно-примусово покинули приблизно 300 тисяч місцевих татар. Але найбільша трагедія цього народу станеться за Радянського союзу.

      СРСР хотів йти далі й захопити Турцію, а тримати поблизу людей турецького походження було небезпечно. Через такі ж причини депортували корейців,
      – пояснив правозахисник Мустафа Джемілєв

      Після другої світової Радянський союз починає масштабну кампанію проти незручних маленьких народів. Примусове виселення кримських татар тільки частина масштабної кампанії. Ідеологи невтомно впроваджують радянську людину, яка є без унікальних національних культур та мов.

      Кримські татари
      Примусове виселення кримських татар

      1944 рік став найтрагічнішим в історії кримського народу. За чотири дні було виселено 191 тисячу кримських татар. Їх вивозили у сімдесяти ешелонах для транспортування худоби. Вісім тисяч людей загинуло у цьому кривавому рейсі. Південь Криму буквально опустів.

      Тоді Сталін прийняв таке рішення, що потрібно виселити всіх кримських татар. Це фактично був геноцид, а не просто депортація,
      – додав громадський діяч Андрій Щекун.

      Офіційна причина виселення – співпраця з фашистами. За логікою Сталіна, колаборантами були всі, починаючи від немовлят і до немічних старців. Новою батьківщиною для кримських татар стали середня Азія та Приуралля. Особливо багато депортовано в Узбекистан.

      Місто складалося з усіх депортованих. Далеких корейців, кримських татар, чеченців, німців. Інтелігенції Росії та України. На довгих 45 років кримські татари перестають існувати, але тільки у радянських офіційних документах.

      Про що ми можемо казати, якщо нас, як народу, не було в списках народів, які мешкають на території СРСР. Де факто були, а де юре – ні,
      – згадує Ахтем Сеітаблаєв.

      У перші ж роки після депортації кримці продемонстрували, що не збираються здаватись.

      Навіть у найгірші часи кримські татари трималися разом, а їхня активна позиція вже у 60-х дала перші плоди.

      "П'ятого вересня 1967 року опублікували наказ про кримських татар, де, до речі, не вживали слова "кримські татари". Вони говорили "хто живе в Криму". Вони писали, що факти співпраці з нацистами не можуть стосуватися усього населення, проте про повернення до Криму не говорили жодного слова", – розповідає Мустафа Джемілєв.

      Це була чергова спроба замилювання очей. Бо попри ніби-то реабілітацію кримських татар разом з указом видали таємну директиву, що суперечила наказу.

      Була ще одна секретна інструкція. Чиновникам в Криму було заборонено прописувати кримських татар. Проте татари вирушили до Криму. Приїхало понад 12 тисяч людей. Використовуючи різні методи, вдалося прописати тільки людей з 100-200,
      – пояснює Мустафа Джемілєв.

      Маленька перемога виявилася черговою поразкою. У школах на уроках історії продовжували поширювати образливий міф – про зрадників й колаборантів. І у нього вірили десятиліттями.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Згадати все Історія СРСР Новини Криму Відео тижня Кримські татари
      Джерело: 24 канал
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