Украинский лоукостер SkyUp начал продажу билетов на международные рейсы: цены

Украинская авиакомпания SkyUp начала продажу билетов на первые международные рейсы. Они будут выполняться по бюджетной концепцией.

Об этом сообщает avianews.com.

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Для бронирования доступны рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону. Они начнут осуществляться с декабря 2018 года.

Минимальные цены в одну сторону в Тбилиси – от 1508 гривен, в Софию – от 1508 гривен, в Попрад – от 987 гривен, в Барселону – от 1508 гривен.

SkyUp предлагает билеты эконом класса по трем тарифам.

Basic не подлежит обмену и возврату и включает перевозку только ручной клади 7 кг.

не подлежит обмену и возврату и включает перевозку только ручной клади 7 кг. Standard , кроме ручной клади, позволяет провозить один чемодан весом до 23 килограмм и обменять билет со штрафом.

, кроме ручной клади, позволяет провозить один чемодан весом до 23 килограмм и обменять билет со штрафом. Flex, кроме услуг тарифа Standard, включает возможность отмены билета после оплаты штрафа.

Напомним, в начале октября SkyUP получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности авиации EASA. Документ дает авиакомпании право осуществлять полеты в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, которые являются членами Европейской ассоциации свободной торговли – в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

Какак история у SkyUp?ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве. Компания не является государственной, никакие бюджетные средства в нее не вкладывались. Главным акционером SkyUp является ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба. Им принадлежит туристический оператор Join UP!. Руководит SkyUp авиационный эксперт Евгений Хайнацкий, который до того работал в ряде авиакомпаний. Перелеты компания будет осуществлять как международные, так и внутренние, а в свой первый рейс отправилась 21 мая 2018 года.