Український лоукостер SkyUp розпочав продаж квитків на міжнародні рейси: ціни
Українська авіакомпанія SkyUp розпочала продажі квитків на перші міжнародні рейси. Вони будуть виконуватися за бюджетною концепцією.
Про це повідомляє avianews.com.
Читайте також: Італійський лоукостер запустить рейси із ще одного українського міста
Для бронювання доступні рейси з Києва в Тбілісі, Софію, Попрад і Барселону. Вони почнуть здійснюватись з грудня 2018 року.
Мінімальні ціни в один бік у Тбілісі – від 1508 гривень, в Софію – від 1508 гривень, в Попрад – від 987 гривень, в Барселону – від 1508 гривень.
SkyUp пропонує квитки економ класу за трьома тарифами:
- Basic не підлягає обміну та поверненню, а також включає перевезення тільки ручної поклажі 7 кг.
- Standard, крім ручної поклажі, дозволяє провозити одну валізу вагою до 23 кілограм і обміняти квиток зі штрафом.
- Flex, крім послуг тарифу Standard, включає можливість скасування квитка після оплати штрафу.
Нагадаємо, на початку жовтня SkyUP отримала сертифікат TCO (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Документ надає авіакомпанії право здійснювати польоти у 28 країн Європи, які входять в EASA, а також в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі – до Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну.
Яка історія SkyUp?ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві. Компанія не є державною, жодні бюджетні кошти у неї не вкладалися. Головним акціонером SkyUp є ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба. Їм належить туристичний оператор Join UP!. Керує SkyUp авіаційний експерт Євген Хайнацький, який до того працював у низці авіакомпаній. Перельоти компанія здійснюватиме як міжнародні, так і внутрішні, а у перший свій рейс вирушила 21 травня 2018 року.