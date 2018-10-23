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      Український лоукостер SkyUp розпочав продаж квитків на міжнародні рейси: ціни

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      Український лоукостер розпочав продаж квитків
      Український лоукостер розпочав продаж квитків / Фото з відкритих джерел

      Українська авіакомпанія SkyUp розпочала продажі квитків на перші міжнародні рейси. Вони будуть виконуватися за бюджетною концепцією.

      Про це повідомляє avianews.com.

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      Для бронювання доступні рейси з Києва в Тбілісі, Софію, Попрад і Барселону. Вони почнуть здійснюватись з грудня 2018 року.

      Мінімальні ціни в один бік у Тбілісі – від 1508 гривень, в Софію – від 1508 гривень, в Попрад – від 987 гривень, в Барселону – від 1508 гривень.

      SkyUp пропонує квитки економ класу за трьома тарифами:

      • Basic не підлягає обміну та поверненню, а також включає перевезення тільки ручної поклажі 7 кг.
      • Standard, крім ручної поклажі, дозволяє провозити одну валізу вагою до 23 кілограм і обміняти квиток зі штрафом.
      • Flex, крім послуг тарифу Standard, включає можливість скасування квитка після оплати штрафу.

      Нагадаємо, на початку жовтня SkyUP отримала сертифікат TCO (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Документ надає авіакомпанії право здійснювати польоти у 28 країн Європи, які входять в EASA, а також в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі – до Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну.

      Яка історія SkyUp?ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві. Компанія не є державною, жодні бюджетні кошти у неї не вкладалися. Головним акціонером SkyUp є ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба. Їм належить туристичний оператор Join UP!. Керує SkyUp авіаційний експерт Євген Хайнацький, який до того працював у низці авіакомпаній. Перельоти компанія здійснюватиме як міжнародні, так і внутрішні, а у перший свій рейс вирушила 21 травня 2018 року.

      Теги: Новини України авіація Подорожі відпочинок SkyUp
      Джерело: 24 Канал
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