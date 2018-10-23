Український лоукостер SkyUp розпочав продаж квитків на міжнародні рейси: ціни

Українська авіакомпанія SkyUp розпочала продажі квитків на перші міжнародні рейси. Вони будуть виконуватися за бюджетною концепцією.

Про це повідомляє avianews.com.

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Для бронювання доступні рейси з Києва в Тбілісі, Софію, Попрад і Барселону. Вони почнуть здійснюватись з грудня 2018 року.

Мінімальні ціни в один бік у Тбілісі – від 1508 гривень, в Софію – від 1508 гривень, в Попрад – від 987 гривень, в Барселону – від 1508 гривень.

SkyUp пропонує квитки економ класу за трьома тарифами:

Basic не підлягає обміну та поверненню, а також включає перевезення тільки ручної поклажі 7 кг.

не підлягає обміну та поверненню, а також включає перевезення тільки ручної поклажі 7 кг. Standard , крім ручної поклажі, дозволяє провозити одну валізу вагою до 23 кілограм і обміняти квиток зі штрафом.

, крім ручної поклажі, дозволяє провозити одну валізу вагою до 23 кілограм і обміняти квиток зі штрафом. Flex, крім послуг тарифу Standard, включає можливість скасування квитка після оплати штрафу.

Нагадаємо, на початку жовтня SkyUP отримала сертифікат TCO (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Документ надає авіакомпанії право здійснювати польоти у 28 країн Європи, які входять в EASA, а також в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі – до Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну.

Яка історія SkyUp?ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві. Компанія не є державною, жодні бюджетні кошти у неї не вкладалися. Головним акціонером SkyUp є ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба. Їм належить туристичний оператор Join UP!. Керує SkyUp авіаційний експерт Євген Хайнацький, який до того працював у низці авіакомпаній. Перельоти компанія здійснюватиме як міжнародні, так і внутрішні, а у перший свій рейс вирушила 21 травня 2018 року.