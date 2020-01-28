Украинский моряк пропал с борта иностранного судна: что известно

Украинский моряк Евгений Масленников пропал с борта иностранного судна, следовавшего из Нигерии. Судно выполняло рейс из порта Нигерии в порт США.

Сейчас корабль находится в Панамском порту Бальбоа. Об этом сообщило издание УНИАН.

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"К нам обратились родные моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, исчез с борта судна в пятницу, 24 января, на переходе из Эквадора в Панаму. Точно известный менеджер – компания Green Reefers (Норвегия)", – сообщили в благотворительной организации "Фонд помощи морякам" Ассоль".

Родственники украинского моряка утверждают, что Евгений Масленникова пропал 24 января. Сначала сообщалось, что инцидент произошел на судне "Green Brazil". Однако по информации матери моряка и на основании фото Евгения из соцсетей, инцидент произошел на корабле "Green Italia".

Благотворительная организация "Ассоль" обратилась за поддержкой к дипломатической службе Украины и оказывает правовую поддержку родным.