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      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Український моряк зник з борту іноземного судна: що відомо

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      Євген Масленников / facebook.com

      Український моряк Євген Масленников пропав з борту іноземного судна, який прямував з Нігерії. Судно виконувало рейс з порту Нігерії в порт США.

      Зараз корабель знаходиться в Панамському порту Бальбоа. Про це повідомило видання УНІАН.

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      "До нас звернулися рідні моряка, громадянина України, який, за їхнім повідомленням, зник з борту судна у п'ятницю, 24 січня, на переході з Еквадору в Панаму. Точно відомий менеджер — компанія Green Reefers (Норвегія)", — повідомили в благодійній організації "Фонд допомоги морякам "Ассоль".

      Родичі українського моряка стверджують, що Євген Масленников пропав 24 січня. Спочатку повідомлялося, що інцидент стався на судні "Green Brazil". Проте за інформацією матері моряка та на підставі фото Євгена із соцмереж, інцидент стався на кораблі "Green Italia".

      Благодійна організація "Ассоль" звернулася за підтримкою до дипломатичної служби України та надає правову підтримку рідним.

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      28 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Нігерія Новини США
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