Украинский наблюдателей депортировали из Казахстана: фото и видео

С Казахстана депортировали украинцев, которые работали наблюдателями официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека – Comitato Italiano Helsink. Их депортировали из страны ночью 15 февраля.

О задержании украинцев сообщила 14 февраля медиаэксперт Института массовой информации Ирина Земляная.

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Задержание Людмилы Волошиной и Валерия Явтушенко связывают с делом казахского судьи – Малика Кенжалиева, который вынес оправдательный приговор в одном из политических дел.

Ночью без свидетелей и допусков адвокатов провели суды. И сейчас они летят в Киев в самолете. Телефоны выдали непосредственно при посадке. Депортация,

– сказала Земляная.

Малик Кенжалиев рассказал о своем освобождении от должности и давлении на него из-за приговора, "который был неудобным для власти Казахстана".

Институт массовой информации, ссылаясь на Итальянскую федерацию по правам человека, сообщил, что Волошину задержали 14 февраля в 17:15 по местному времени в Астане в гостинице "Комфорт". В 7:00 на следующий день Волошина смогла выйти на связь и сообщила, что их депортируют по статье о несоответствии деятельности указанной в визе или при регистрации в миграционной карточке.



Людмила Волошината и Валерий Явтушенко

Второго украинского наблюдателя Валерия Явтушенко и его адвоката Толгена Шайкова задержали в Астане по дороге в украинское консульство. Казахский адвокат опубликовал в Facebook видео, демонстрирующее как украинского консула не пускают в Управление миграционной службы города Астаны.

Консул на видео просит допустить к украинским гражданам и говорит, что действия казахских властей нарушают международное законодательство, но его слова игнорировались! Приезжало пять полицейских офицеров, они изображали бурную деятельность, потом говорили "вызвали на ограбление" и уехали. С той стороны неизвестные мужчины смеялись и снимали нас. Затем разбежались, когда поняли что стучит консул,

– пишет казахский адвокат Толеген Шайков.

Информацию из постановления суда по делу Волошиной и Якушенко предоставила волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко. В ней указывается, что наблюдатели якобы не предоставили документы об осуществлении ими миссии Federazione Italiana Diritti Umani, а в системе миграционной службы цель прибытия указана как "частная". Данные в миграционную систему вносят работники службы – человек, пересекающий границу, их не видит, а заполняет миграционную карту, отмечает Панченко.



Карта Волошиной

У Явтушенко эту карту забрали еще в суде и больше не вернули, а Людмиле Волошиной удалось сделать фото своей карты, где видно, что в день въезда в Казахстан она четко указала свою цель пребывания – "мониторинговая миссия FIDU".

Судью, тем временем, также схватили, но его не судили, нет. Его в это время "ломали" спецслужбы, им все же это удалось,

– рассказывает Наталья Панченко.