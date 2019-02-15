Українських спостерігачів депортували з Казахстану: фото та відео

Із Казахстану депортували українців, які працювали спостерігачами офіційної правозахисної місії Італійської федерації з прав людини — Comitato Italiano Helsink. Їх депортували з країни вночі 15 лютого.

Про затримання українців повідомила 14 лютого медіаексперт Інституту масової інформації Ірина Земляна.

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Затримання Людмили Волошиної та Валерія Явтушенка пов’язують зі справою казахського судді – Маліка Кенжалієва, який виніс виправдувальний вирок в одній із політичних справ.

Уночі без свідків і допусків адвокатів провели суди. І зараз вони летять до Києва в літаку. Телефони видали безпосередньо при посадці. Депортація,

– сказала Земляна.

Малік Кенжалієв розповів про своє звільнення з посади та тиск на нього через вирок, "який був незручним для влади Казахстану".

Інститут масової інформації, посилаючись на Італійську федерацію з прав людини, повідомили, що Волошину затримали 14 лютого о 17:15 за місцевим часом в Астані у готелі "Комфорт". О 7:00 наступного дня Волошина змогла вийти на зв'язок і повідомила, що їх депортують за статтею про невідповідності діяльності зазначеній у візі чи при реєстрації в міграційній картці.



Людмила Волошината Валерій Явтушенко

Другого українського спостерігача Валерія Явтушенка та його адвоката Толгена Шайкова затримали в Астані дорогою до українського консульства. Казахський адвокат опублікував у Facebook відео, яке демонструє як українського консула не впускають до Управління міграційної служби міста Астани.

Консул на відео просить допустити до українських громадян і каже, що дії казахських властей порушують міжнародне законодавство, але його слова ігнорувалися! Приїжджало п'ять поліцейських офіцерів, вони зоображували бурхливу діяльність, потім говорили "викликали на пограбування" і їхали. З того боку невідомі чоловіки сміялися та знімали нас. Потім розбіглися, коли зрозуміли що стукає консул,

– пише казахський адвокат Толеген Шайков.

Інформацію з постанови суду у справі Волошиної та Якушенка надала волонтерка Італійської федерації з прав людини Наталія Панченко. У ній вказується, що спостерігачі нібито не надали документи про здійснення ними місії Federazione Italiana Diritti Umani, а в системі міграційної служби мета прибуття вказана як "приватна". Дані до міграційної системи вносять працівники служби – особа, яка перетинає кордон, їх не бачить, а заповнює міграційну картку, зазначає Панченко.



Карта Волошиної

У Явтушенка цю карту забрали ще в суді і більше не повернули, а Людмилі Волошиній вдалося зробити фото своєї карти, де видно, що в день в’їзду до Казахстану вона чітко вказала свою ціль перебування – "моніторингова місія FIDU".

Суддю, тим часом, також схопили, але його не судили, ні. Його в цей час "ламали" спецслужби, їм таки це вдалося,

– розповідає вона Наталія Панченко.