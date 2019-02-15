Українських спостерігачів депортували з Казахстану: фото та відео
Із Казахстану депортували українців, які працювали спостерігачами офіційної правозахисної місії Італійської федерації з прав людини — Comitato Italiano Helsink. Їх депортували з країни вночі 15 лютого.
Про затримання українців повідомила 14 лютого медіаексперт Інституту масової інформації Ірина Земляна.
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Затримання Людмили Волошиної та Валерія Явтушенка пов’язують зі справою казахського судді – Маліка Кенжалієва, який виніс виправдувальний вирок в одній із політичних справ.
Уночі без свідків і допусків адвокатів провели суди. І зараз вони летять до Києва в літаку. Телефони видали безпосередньо при посадці. Депортація,
– сказала Земляна.
Малік Кенжалієв розповів про своє звільнення з посади та тиск на нього через вирок, "який був незручним для влади Казахстану".
Інститут масової інформації, посилаючись на Італійську федерацію з прав людини, повідомили, що Волошину затримали 14 лютого о 17:15 за місцевим часом в Астані у готелі "Комфорт". О 7:00 наступного дня Волошина змогла вийти на зв'язок і повідомила, що їх депортують за статтею про невідповідності діяльності зазначеній у візі чи при реєстрації в міграційній картці.
Людмила Волошината Валерій Явтушенко
Другого українського спостерігача Валерія Явтушенка та його адвоката Толгена Шайкова затримали в Астані дорогою до українського консульства. Казахський адвокат опублікував у Facebook відео, яке демонструє як українського консула не впускають до Управління міграційної служби міста Астани.
Консул на відео просить допустити до українських громадян і каже, що дії казахських властей порушують міжнародне законодавство, але його слова ігнорувалися! Приїжджало п'ять поліцейських офіцерів, вони зоображували бурхливу діяльність, потім говорили "викликали на пограбування" і їхали. З того боку невідомі чоловіки сміялися та знімали нас. Потім розбіглися, коли зрозуміли що стукає консул,
– пише казахський адвокат Толеген Шайков.
Інформацію з постанови суду у справі Волошиної та Якушенка надала волонтерка Італійської федерації з прав людини Наталія Панченко. У ній вказується, що спостерігачі нібито не надали документи про здійснення ними місії Federazione Italiana Diritti Umani, а в системі міграційної служби мета прибуття вказана як "приватна". Дані до міграційної системи вносять працівники служби – особа, яка перетинає кордон, їх не бачить, а заповнює міграційну картку, зазначає Панченко.
Карта Волошиної
У Явтушенка цю карту забрали ще в суді і більше не повернули, а Людмилі Волошиній вдалося зробити фото своєї карти, де видно, що в день в’їзду до Казахстану вона чітко вказала свою ціль перебування – "моніторингова місія FIDU".
Суддю, тим часом, також схопили, але його не судили, ні. Його в цей час "ламали" спецслужби, їм таки це вдалося,
– розповідає вона Наталія Панченко.
Всі спостерігачі місії FADU, за словами Панченко, також фіксували стеження за ними працівників Комітету національної безпеки Республіки Казахстану. Адвокати вже написали апеляційне оскарження щодо Волошиної та Явтушенка.