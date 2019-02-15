16:40
15 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пам'ятник Халку легкої поведінки у РФ. Росіяни замахнулися на святе
      Вєсті Кремля
      20:59, 14 лютого
      Вєсті.UA: Депутати пояснили, що таке кохання. Квест повернення в Україну від МВС
      Вєсті.UA
      19:21, 14 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Українських спостерігачів депортували з Казахстану: фото та відео

      333 Читать новость на русском
      Українські спостерігачі
      Українські спостерігачі / itc.ua

      Із Казахстану депортували українців, які працювали спостерігачами офіційної правозахисної місії Італійської федерації з прав людини — Comitato Italiano Helsink. Їх депортували з країни вночі 15 лютого.

      Про затримання українців повідомила 14 лютого медіаексперт Інституту масової інформації Ірина Земляна.

      Читайте також: Як Росія намагається вплинути на вибори президента в Україні: заява Парубія

      Затримання Людмили Волошиної та Валерія Явтушенка пов’язують зі справою казахського судді – Маліка Кенжалієва, який виніс виправдувальний вирок в одній із політичних справ.

      Уночі без свідків і допусків адвокатів провели суди. І зараз вони летять до Києва в літаку. Телефони видали безпосередньо при посадці. Депортація,
      – сказала Земляна.

      Малік Кенжалієв розповів про своє звільнення з посади та тиск на нього через вирок, "який був незручним для влади Казахстану".

       

      Інститут масової інформації, посилаючись на Італійську федерацію з прав людини, повідомили, що Волошину затримали 14 лютого о 17:15 за місцевим часом в Астані у готелі "Комфорт". О 7:00 наступного дня Волошина змогла вийти на зв'язок і повідомила, що їх депортують за статтею про невідповідності діяльності зазначеній у візі чи при реєстрації в міграційній картці.

      Волошина та Явтушенко
      Людмила Волошината Валерій Явтушенко

      Другого українського спостерігача Валерія Явтушенка та його адвоката Толгена Шайкова затримали в Астані дорогою до українського консульства. Казахський адвокат опублікував у Facebook відео, яке демонструє як українського консула не впускають до Управління міграційної служби міста Астани.

      Консул на відео просить допустити до українських громадян і каже, що дії казахських властей порушують міжнародне законодавство, але його слова ігнорувалися! Приїжджало п'ять поліцейських офіцерів, вони зоображували бурхливу діяльність, потім говорили "викликали на пограбування" і їхали. З того боку невідомі чоловіки сміялися та знімали нас. Потім розбіглися, коли зрозуміли що стукає консул,
      – пише казахський адвокат Толеген Шайков.

       

       

      Інформацію з постанови суду у справі Волошиної та Якушенка надала волонтерка Італійської федерації з прав людини Наталія Панченко. У ній вказується, що спостерігачі нібито не надали документи про здійснення ними місії Federazione Italiana Diritti Umani, а в системі міграційної служби мета прибуття вказана як "приватна". Дані до міграційної системи вносять працівники служби – особа, яка перетинає кордон, їх не бачить, а заповнює міграційну картку, зазначає Панченко.

      Карта Волошиної
      Карта Волошиної

      У Явтушенка цю карту забрали ще в суді і більше не повернули, а Людмилі Волошиній вдалося зробити фото своєї карти, де видно, що в день в’їзду до Казахстану вона чітко вказала свою ціль перебування – "моніторингова місія FIDU".

      Суддю, тим часом, також схопили, але його не судили, ні. Його в цей час "ламали" спецслужби, їм таки це вдалося,
      – розповідає вона Наталія Панченко.

      Всі спостерігачі місії FADU, за словами Панченко, також фіксували стеження за ними працівників Комітету національної безпеки Республіки  Казахстану. Адвокати вже написали апеляційне оскарження щодо Волошиної та Явтушенка.

      blog_ava
      В короткій блузі і вінілових штанях: пишнотіла Ешлі Грем показала стильний образ
      сьогодні
      3116
      Теги: Новини України Новини Казахстану ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Одіозного єпископа Гедеона відправили до США: як це подав настоятель у своєму Facebook
      сьогодні , 15:00 Одіозного єпископа Гедеона відправили до США: як це подав настоятель у своєму Facebook
      Артем Овдієнко 1122
      Скорочення та закриття: у "ДНР" руйнується інститут пропаганди
      сьогодні , 12:00 Скорочення та закриття: у "ДНР" руйнується інститут пропаганди
      Олексій Чибісов 1066
      Криваве чорне золото
      сьогодні , 11:52 Криваве чорне золото
      483
      Скільки парафій має УПЦ Московського патріархату у кожній області України (інфографіка)
      сьогодні , 11:01 Скільки парафій має УПЦ Московського патріархату у кожній області України (інфографіка)
      22943
      Земля та ринок: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 10:02 Земля та ринок: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1037
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук