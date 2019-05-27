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      Украинский "Нептун" прошел огневые испытания: эффектное видео

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      Украинский ракетный комплекс "Нептун" прошел новые огневые испытания
      Украинский ракетный комплекс "Нептун" прошел новые огневые испытания / Укроборонпром

      Украинский ракетный комплекс "Нептун" прошел еще одни огневые испытания на полигоне в Одесской области. На стрельбах проверяли ряд конструктивных новшеств ракеты Р-360.

      Конструкторы внесли важные изменения, направленные на значительное повышение эффективности крылатой ракеты, сообщили на сайте "Укроборонпрома".

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      Так, Г-360 получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования.

      Крылатая ракета получила и новый стартовый двигатель, что обеспечивает более активное выведение на маршевой участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360,
      – сообщили в "Укроборонпроме".

      Кроме того, в ракете заменили часть электронных и цифровых систем, обеспечивающих ее работу в сложных условиях. Среди них – новый радиовысотомер, благодаря которому удалось снизить высоту полета ракеты, что затрудняет ее перехват.

      Испытания ракетного комплекса "Нептун"/ Источник: ukroboronprom.com.ua

      "В целом, учитывая все изменения в крылатой ракете Р-360, а также ее возможности маневрировать на маршруте полета к цели, становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом", – говорится в сообщении.

      Отметим, что испытания новейшего украинского берегового комплекса крылатых противокорабельных ракет впервые состоялись 5 апреля 2019 года на Одесщине.

      Что такое противокорабельная ракета Р-360 "Нептун"? Она принадлежит к украинскому комплексу крылатых ракет наземного (морского) базирования РК-360МЦ, а разработало ее Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Ракету используют на трех платформах: корабельного, наземного и воздушного базирования. Длина самой ракеты с ускорителем – 5050 миллиметров. Стартовая масса ракеты около 700 килограммов, боевая часть весит 160 килограммов. Этих характеристик достаточно для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов водоизмещением до 5000 тонн. Ракета имеет крестообразное складное крыло.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики авиация Укроборонпром Оружие Вооруженные силы Украины
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