17:13
27 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      Український "Нептун" пройшов вогневі випробування: ефектне відео

      73 Читать новость на русском
      У мережі показали ефектне відео вогневих випробувань українського "Нептуна"
      У мережі показали ефектне відео вогневих випробувань українського "Нептуна" / Укроборонпром

      Український ракетний комплекс "Нептун" пройшов ще одні вогневі випробування на полігоні на Одещині. На стрільбах перевіряли низку конструктивних нововведень ракети Р-360.

      Конструктори внесли важливі зміни, направлені на значне підвищення ефективності крилатої ракети, повідомили на сайті "Укроборонпрому".

      Дивіться також: У ЗСУ показали тренувальні польоти безпілотників на Донбасі: відео

      Так, Р-360 отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування.

      Крилата ракета отримала і новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршову ділянку польоту, а також крила та рулі більшої площі, які мають підвищити керованість та маневреність Р-360,
      – повідомили в "Укроборонпромі".

      Окрім того, в ракеті замінили частину електронних та цифрових систем, які забезпечують її роботу в складних умовах. Серед них – новий радіовисотомір, завдяки якому вдалось зменшити висоту польоту ракети, що ускладнює її перехоплення.


      Випробування ракетного комплексу "Нептун"/ Джерело: ukroboronprom.com.ua

      "Загалом, враховуючи всі зміни у крилатій ракеті Р-360, а також її можливості маневрувати на маршруті польоту до цілі, стає можливим обійти зони протиповітряної оборони противника та знищити ціль у тилу ворога несподіваним ударом", – мовиться у повідомленні.

      Зазначимо, що випробування новітнього українського берегового комплексу крилатих протикорабельних ракет вперше відбулися 5 квітня 2019 року на Одещині.

      Що таке протикорабельна ракета Р-360 "Нептун"?
      Вона належить до українського комплексу крилатих ракет наземного (морського) базування РК-360МЦ, а розробило її Державне Київське конструкторське бюро "Луч". Ракету використовують на тьох платформах: корабельного, наземного і повітряного базування. Довжина самої ракети з прискорювачем — 5050 міліметрів. Стартова маса ракети — близько 700 кілограмів, бойова частина важить 160 кілограмів. Цих характеристик достатньо для ураження бойових надводних кораблів і транспортних суден водотоннажністю до 5000 тонн. Ракета має хрестоподібне складане крило.

      blog_ava
      У Зеленського назвали причини, чому хочуть переїхати з Банкової
      сьогодні
      10106
      Теги: Збройні сили України Зброя авіація Укроборонпром Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Криваві землі": у Полтаві на залишках тисяч закатованих збираються будувати оселі, – NZZ
      сьогодні , 17:10 "Криваві землі": у Полтаві на залишках тисяч закатованих збираються будувати оселі, – NZZ
      Блог Медіа 27
      Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця
      сьогодні , 16:00 Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця
      Леонід Остальцев 430
      Поява Зеленського на сцені "Ліги сміху": чому критикують і як може вплинути на імідж президента
      сьогодні , 15:50 Поява Зеленського на сцені "Ліги сміху": чому критикують і як може вплинути на імідж президента
      Світлана Попова 5673
      Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
      сьогодні , 15:15 Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
      Яніна Ткачук 11759
      Залишити не можна продати: про українські підприємства-баласти і що з ними робити
      сьогодні , 15:01 Залишити не можна продати: про українські підприємства-баласти і що з ними робити
      Яніна Ткачук 485
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук