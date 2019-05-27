Український "Нептун" пройшов вогневі випробування: ефектне відео

Український ракетний комплекс "Нептун" пройшов ще одні вогневі випробування на полігоні на Одещині. На стрільбах перевіряли низку конструктивних нововведень ракети Р-360.

Конструктори внесли важливі зміни, направлені на значне підвищення ефективності крилатої ракети, повідомили на сайті "Укроборонпрому".

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Так, Р-360 отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування.

Крилата ракета отримала і новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршову ділянку польоту, а також крила та рулі більшої площі, які мають підвищити керованість та маневреність Р-360,

– повідомили в "Укроборонпромі".

Окрім того, в ракеті замінили частину електронних та цифрових систем, які забезпечують її роботу в складних умовах. Серед них – новий радіовисотомір, завдяки якому вдалось зменшити висоту польоту ракети, що ускладнює її перехоплення.



Випробування ракетного комплексу "Нептун"/ Джерело: ukroboronprom.com.ua

"Загалом, враховуючи всі зміни у крилатій ракеті Р-360, а також її можливості маневрувати на маршруті польоту до цілі, стає можливим обійти зони протиповітряної оборони противника та знищити ціль у тилу ворога несподіваним ударом", – мовиться у повідомленні.

Зазначимо, що випробування новітнього українського берегового комплексу крилатих протикорабельних ракет вперше відбулися 5 квітня 2019 року на Одещині.

Що таке протикорабельна ракета Р-360 "Нептун"?

Вона належить до українського комплексу крилатих ракет наземного (морського) базування РК-360МЦ, а розробило її Державне Київське конструкторське бюро "Луч". Ракету використовують на тьох платформах: корабельного, наземного і повітряного базування. Довжина самої ракети з прискорювачем — 5050 міліметрів. Стартова маса ракети — близько 700 кілограмів, бойова частина важить 160 кілограмів. Цих характеристик достатньо для ураження бойових надводних кораблів і транспортних суден водотоннажністю до 5000 тонн. Ракета має хрестоподібне складане крило.