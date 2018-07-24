Украинца осудили за пророссийские посты в соцсети

В Луцке заочно приговорили 22-летнего Александра Гережуна до 6 лет лишения свободы за пророссийские публикации в соцсети "Вконтакте".

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого горрайонного суда Волынской области.

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"Судьей Луцкого горрайонного суда Волынской области Василием Ковальчуком было оглашен приговор в уголовном производстве и приговорен к шести годам лишения свободы жителя Луцка, который на протяжении 2014 года, размещал антиконституционные публикации в социальной сети "Вконтакте", которые содержали "пророссийский" высказывания", – говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в своих постах, обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвата государственной власти насильственным путем и решения военного конфликта.

Обвиняемому известно о начатом уголовном производство, поэтому он скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности.

Пресс-секретарь суда Ольга Пилипюк сообщила "Украинской правде", что речь идет об Александре Гережуне – мужчины 1996 года рождения, объявленного в розыск еще в 2016 году.

В материалах дела по его обвинению говорится, что Гережун в 2015 году уехал в Беларусь до сих пор не вернулся. СБУ считает, что он может находиться в России или, как говорит пресс-секретарь суда, на оккупированной территории. В конце 2017 года суд дал разрешение на задержание мужчины и на заочное расследование его дела, а в начале 2018 – позволил также судить Гережуна заочно, потому что тот не являлся по повесткам.