Українця засудили за проросійські пости в соцмережі

У Луцьку заочно засудили 22-річного Олександра Гережуна до 6 років позбавлення волі за проросійські публікації у соцмережі "Вконтактє".

Про це повідомляє прес-служба Луцького міськрайонного суду Волинської області.

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"Суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області Василем Ковальчуком було проголошено вирок у кримінальному провадженні та засуджено до шести років позбавлення волі лучанина, який впродовж 2014 року, розміщував антиконституційній публікації у соціальній мережі "Вконтактє", які містили "проросійський" напрями", – йдеться у повідомлені.

Як зазначає прес-служба, у своїх постах, обвинувачений публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади насильницьким шляхом та розв'язування воєнного конфлікту.

Обвинуваченому відомо про розпочате кримінальне провадження, тому він переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Прес-секретар суду Ольга Пилипюк повідомила "Українській правді", що йдеться про Олександра Гережуна – чоловіка 1996 року народження, оголошеного в розшук ще у 2016 році.

У матеріалах справи щодо його обвинувачення йдеться, що Гережун у 2015 році виїхав у Білорусь і досі не повернувся. СБУ вважає, що він може перебувати в Росії або, як каже прес-секретар суду, на окупованій території. Наприкінці 2017 року суд надав дозвіл на затримання чоловіка та на заочне розслідування його справи, а на початку 2018 року – дозволив також судити Гережуна заочно, бо той не з’являвся за повістками.