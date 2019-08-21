Украинский политзаключенный Терновский вернулся из российского плена

В Украину вернулся ранее незаконно осужденный Роман Терновский. Его отпустили в связи с окончанием срока заключения.

Утром он пересек границу в пункте пропуска "Бачевск" и отправился домой в Харьковскую область, сообщает общественная организация "Объединение родственников политзаключенных Кремля".

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После двух лет тюрьмы он вышел на свободу и уже вернулся домой. Однако в ужасном состоянии и без денег и вещей первой необходимости.

Политзаключенного Романа Терновского освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. Человек вообще не имеет денег и любых других ресурсов,

– говорится в сообщении.

Российские силовики захватили Терновского в октябре 2017 года. Обвинили его в участии в антикремлевских акциях и в членстве в "Правом секторе", участии в волонтерской блокаде Донбасса в феврале 2016 года, "нарушении существующих между Украиной и Россией договоренностей о дружбе, сотрудничестве и партнерстве".