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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Український політв'язень Терновський повернувся з російського полону

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      В Україну повернувся раніше незаконно засуджений Роман Терновський. Його відпустили у зв'язку з закінченням терміну ув'язнення.

      Зранку він перетнув кордон у пункті пропуску "Бачівськ" та рушив додому в Харківську область, повідомляє громадська організація "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля".

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      Після двох років тюрми він вийшов на волю і вже повернувся додому. Проте  у жахливому стані та без грошей та речей першої потреби.

      Політв'язня Романа Терновського звільнили у зв’язку з закінченням незаконного терміну ув’язнення. Зараз Роман вже в Україні, у жахливому стані прямує додому в Харківську область. Людина взагалі не має грошей і будь-яких інших ресурсів,
      – йдеться у повідомленні.

      Російські силовики захопили Терновського в жовтні 2017 року. Звинуватили його в участі в антикремлівських акціях та у членстві в "Правому секторі", участі у волонтерській блокаді Донбасу в лютому 2016 року, "порушенні наявних між Україною та Росією домовленостей про дружбу, співпрацю та партнерство".

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      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Заручники
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