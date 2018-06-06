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Украинский режиссер Кантер заснял свое самоубийство, – полиция

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Полиция добавила видео к материалам следствия
Полиция добавила видео к материалам следствия / фото из соцсетей

Правоохранители сообщили шокирующую весть о смерти известного украинского режиссера Леонида Кантера. Там отмечают, что художник заснял свое самоубийство, видео добавили к материалам следствия.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Черниговской области Сергей Брыль в комментарии "Громадському".

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По словам представителя правоохранительных органов, Леонид Кантер совершил самоубийство в бочке для воды.

місце смерті українського режисер Кантера
Место самоубийства Леонида Кантера

Напомним, 5 июня стало известно о смерти известного украинского режиссера Леонида Кантера. Его нашли мертвым на хуторе в Черниговской области, который он десятилетия назад превратил в творческое поселение. Рядом с телом режиссера правоохранители обнаружили оружие и записку. Говорят: он покончил с собой.

Кто такой Леонид Кантер?Родился в Киеве 27 июля 1981. В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс". Он был одним из режиссеров фильма "Миф" о Василии Слепаке, оперном певце, который погиб в зоне АТО, а также его киноработа – фильм о киборгах Донецкого аэропорта "Добровольцы Божьей четы". В 2007 году Леонид Кантер поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в художественный хутор – творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия, творческие школы и народные праздники. Среди самых известных – фестиваль "ХЛЕБ своими руками" и первый афроетничний фестиваль "Мама Африка".
 

Теги: Новости Украины Кино Полиция Новости Чернигова
Источник: 24 Канал
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