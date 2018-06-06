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Український режисер Кантер зафільмував своє самогубство, – поліція

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Поліція долучила відео до матеріалів слідства
Поліція долучила відео до матеріалів слідства / фото з соцмереж

Правоохоронці повідомили шокуючу звістку стосовно смерті відомого українського режисера Леоніда Кантера. Там зазначають, що митець зафільмував своє самогубство, відео долучили до матеріалів слідства.

Про це повідомив речник поліції Чернігівської області Сергій Бриль в коментарі "Громадському".

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За словами представника правоохоронців, Леонід Кантер вчинив самогубство в діжці для води.

місце смерті українського режисер Кантера
Місце самогубства Леоніда Кантера

Нагадаємо, 5 червня стало відомо про смерть відомого українського режисера Леоніда Кантера. Його знайшли мертвим на хуторі на Чернігівщині, який він десятиліття тому перетворив на творче поселення. Поруч із тілом режисера правоохоронці виявили зброю та записку. Кажуть: він наклав на себе руки.

Хто такий Леонід Кантер?Народився у Києві 27 липня 1981 року. У 2003 році заснував кіностудію "Лізард філмс". Він був одним із режисерів фільму "Міф" про Василя Сліпака, оперного співака, який загинув у зоні АТО, також його кіноробота – фільм про кіборгів Донецького аеропорту "Добровольці Божої чоти". У 2007 році Леонід Кантер оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області та перетворив його на мистецький хутір – творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, мистецькі заходи, творчі школи та народні свята. Серед найвідоміших – фестиваль "ХЛІБ своїми руками" та перший афроетнічний фестиваль "Мама Африка".
 

Теги: Кіно Новини України Поліція Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
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