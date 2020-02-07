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      Украинский режиссер, которая фильмом о Донбассе поразила кинематограф США

      Сделано в Украине 37 Читати новину українською

      Sundance – это крупнейший в США фестиваль независимого кино. Уже более трех десятков лет здесь представят свои работы режиссеры со всего мира. В 2020 году в программу фестиваля впервые попал украинский фильм. И сразу – победа.

      Киевлянка Ирина Цилык получила награду за лучшую режиссуру в программе мирового документального кино.

      В предыдущей программе: Украинка, неповторимый талант которой оценили главные красавицы Америки – потрясающие фото и видео

      Первые работы Ирины Цилык

      В 2004 году Ирина с отличием окончила Киевский национальный университет театра, кинематографа и телевидения имени Карпенко-Карого. По специальности – телережиссёр, однако, несколько лет работала в области рекламы. Но после нескольких лет почувствовала истощение в работе и нуждалась в восстановлении. В результате, с мужем решили переехать на три года в село. После знакомства с продюсером Игорем Савиченко, Ирина решила снимать настоящее кино.

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      Ирина Цилык

      Начинала с игровых короткометражек, пробовала себя и в документальном жанре. Ее видеоистории "Тайра" и "Малыш" вошли в киноальманах "Невидимый батальон", который раскрыл женский взгляд на войну.

      Смотрите трейлер к фильму "Невидимый батальон":

      Награда на кинофестивале Sundance

      Новый фильм, который Цилык представила на американском кинофестивале Sundance, тоже посвящен событиям на Донбассе. В картине "Земля голубая, будто апельсин" режиссер отслеживает жизнь многодетной семьи в Красногоровке, которая постоянно находится под обстрелами.

      цілик
      Ирина Цилык на кинофестивале Sundance

      Однако, по словам автора, фильм сначала должен быть о волонтерском проекте "Желтый автобус", в рамках которого детей в зоне боевых действий обучают киноискусству. Но все изменилось, когда Ирина познакомилась с участниками проекта – Мирославой и Настей. Режиссер решила сосредоточиться только на истории одной семьи.

      Затем встретилась с Мирославой снова и она пригласила меня в гости. Мы даже долго отмахивались. Впоследствии я решила съездить, посмотреть Красногоровку. Когда мы увидели этот дом, город, очень фактурный и разбитый войной, познакомились с мамой Анной, то сошлось все. Я очень полюбила Красногоровку, мне не хватает регулярных поездок туда. Там даже люди другие – очень открытые, светлые. В Авдеевке, например, было не так,
      отметила Ирина Цилык.

      Названием ленты стала цитата французского поэта Поля Элюара, которая подчеркивает сюрреализм всего происходящего.

      В фильме речь идет о 36-летней Анне, которая сама воспитывает четверых детей. Несмотря на напряженную ситуацию в полуразрушенном городе, в ее доме смеются, играют на музыкальных инструментах. Старшая дочь – Мирослава – готовится к поступлению на кинофакультет. И снимает фильм о жизни своей семьи, вовлекая в процесс родственников, соседей и даже украинских военных.

      Смотрите трейлер к фильму "Земля голубая, будто апельсин":

      Ирина Цилык в течение двух лет документировала этот процесс на камеру. Фактически ее лента – это фильм о создании фильма. По словам режиссера, труднее всего было передать свое видение картины и не мешать съемкам Мирославы.

      "Земля голубая, будто апельсин" стала первой полнометражной работой украинки. Ирина отмечает, что награда за лучшую режиссуру важна еще и потому, что мир увидит фильм о событиях в Украине.

      Мы получили возможность еще раз сказать нашим фильмом: "Занимайтесь любовью и искусством, а не войной",
      – отметила украинка.

      Ирина Цилык в литературе

      В Украине Ирина Цилык также известна как успешная писательница. Она выпустила несколько сборников поэзии и прозы, две детские книжки.

      Большой популярностью среди детских книг пользуются издание "Такая интересная жизнь" и "МИСТОрия одной дружбы", которые вышли в львовском "Издательстве Старого Лева".


      Книги "Такое интересное жизни" и "МИСТОрия одной дружбы"

      В 2014 Цилык написала стихотворение "Возвращайся живым". На его основе сестры Тельнюк вместе с группой Kozak System исполнили песню, которая стала гимном-мотивацией для участников войны на Востоке Украины.

      Слушайте песню "Повертайся живим":

       

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      Автор: Марченко Елена
      Теги: Новости Украины Сделано в Украине Новости культуры Новости США Литература Кино Одна история
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