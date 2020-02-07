Украинский режиссер, которая фильмом о Донбассе поразила кинематограф США

Sundance – это крупнейший в США фестиваль независимого кино. Уже более трех десятков лет здесь представят свои работы режиссеры со всего мира. В 2020 году в программу фестиваля впервые попал украинский фильм. И сразу – победа.

Киевлянка Ирина Цилык получила награду за лучшую режиссуру в программе мирового документального кино.

В предыдущей программе: Украинка, неповторимый талант которой оценили главные красавицы Америки – потрясающие фото и видео

Первые работы Ирины Цилык

В 2004 году Ирина с отличием окончила Киевский национальный университет театра, кинематографа и телевидения имени Карпенко-Карого. По специальности – телережиссёр, однако, несколько лет работала в области рекламы. Но после нескольких лет почувствовала истощение в работе и нуждалась в восстановлении. В результате, с мужем решили переехать на три года в село. После знакомства с продюсером Игорем Савиченко, Ирина решила снимать настоящее кино.



Ирина Цилык

Начинала с игровых короткометражек, пробовала себя и в документальном жанре. Ее видеоистории "Тайра" и "Малыш" вошли в киноальманах "Невидимый батальон", который раскрыл женский взгляд на войну.

Смотрите трейлер к фильму "Невидимый батальон":

Награда на кинофестивале Sundance

Новый фильм, который Цилык представила на американском кинофестивале Sundance, тоже посвящен событиям на Донбассе. В картине "Земля голубая, будто апельсин" режиссер отслеживает жизнь многодетной семьи в Красногоровке, которая постоянно находится под обстрелами.



Ирина Цилык на кинофестивале Sundance

Однако, по словам автора, фильм сначала должен быть о волонтерском проекте "Желтый автобус", в рамках которого детей в зоне боевых действий обучают киноискусству. Но все изменилось, когда Ирина познакомилась с участниками проекта – Мирославой и Настей. Режиссер решила сосредоточиться только на истории одной семьи.

Затем встретилась с Мирославой снова и она пригласила меня в гости. Мы даже долго отмахивались. Впоследствии я решила съездить, посмотреть Красногоровку. Когда мы увидели этот дом, город, очень фактурный и разбитый войной, познакомились с мамой Анной, то сошлось все. Я очень полюбила Красногоровку, мне не хватает регулярных поездок туда. Там даже люди другие – очень открытые, светлые. В Авдеевке, например, было не так,

– отметила Ирина Цилык.

Названием ленты стала цитата французского поэта Поля Элюара, которая подчеркивает сюрреализм всего происходящего.

В фильме речь идет о 36-летней Анне, которая сама воспитывает четверых детей. Несмотря на напряженную ситуацию в полуразрушенном городе, в ее доме смеются, играют на музыкальных инструментах. Старшая дочь – Мирослава – готовится к поступлению на кинофакультет. И снимает фильм о жизни своей семьи, вовлекая в процесс родственников, соседей и даже украинских военных.

Смотрите трейлер к фильму "Земля голубая, будто апельсин":

Ирина Цилык в течение двух лет документировала этот процесс на камеру. Фактически ее лента – это фильм о создании фильма. По словам режиссера, труднее всего было передать свое видение картины и не мешать съемкам Мирославы.

"Земля голубая, будто апельсин" стала первой полнометражной работой украинки. Ирина отмечает, что награда за лучшую режиссуру важна еще и потому, что мир увидит фильм о событиях в Украине.

Мы получили возможность еще раз сказать нашим фильмом: "Занимайтесь любовью и искусством, а не войной",

– отметила украинка.

Ирина Цилык в литературе

В Украине Ирина Цилык также известна как успешная писательница. Она выпустила несколько сборников поэзии и прозы, две детские книжки.

Большой популярностью среди детских книг пользуются издание "Такая интересная жизнь" и "МИСТОрия одной дружбы", которые вышли в львовском "Издательстве Старого Лева".



Книги "Такое интересное жизни" и "МИСТОрия одной дружбы"

В 2014 Цилык написала стихотворение "Возвращайся живым". На его основе сестры Тельнюк вместе с группой Kozak System исполнили песню, которая стала гимном-мотивацией для участников войны на Востоке Украины.

Слушайте песню "Повертайся живим":