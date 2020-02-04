13:11
4 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сигал, Охлобыстин и Прилепин – партия фриков РФ. Фюрер реинкарнировал в Путина
      Вєсті Кремля
      22:04, 3 февраля
      Вести.UA : Новая валюта – украинское пессо. Тимошенко предлагает продавать "слуг народа"
      Вєсті.UA
      21:10, 3 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА

      Украинка, неповторимый талант которой оценили главные красавицы Америки: потрясающие фото, видео

      Сделано в Украине Читати новину українською

      Саша Самсонова – всемирно известная фэшн-фотограф и клипмейкер. Ее особое видение кадра поразило самых популярных и самых требовательных американских звезд. В портфолио девушки – несколько десятков работ с самыми известными моделями, актерами, певицами США.

      Она была еще подростком, когда в руки попал фотоаппарат. Девушка сразу поняла: фотографии – это ее стихия. В 17 лет ее пригласили провести фотосессию для женского журнала Harper's Bazaar. Вскоре девушка из Ужгорода уже сотрудничала с ведущими глянцами, став одним из самых популярных фэшн-фотографов в Украине.

      Интересно: Украинка получила престижную премию Грэмми: видео выступлений, которые покорили мир

      Однако, украинский рынок не мог удовлетворить амбиций девушки. В 23 года Саша переехала в Лос-Анджелес. Она знала, что будет непросто. Профессионального образования не имела – совершенствовала свои умения самостоятельно.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Everything ️ @kellyrowland

      A post shared by Sasha Samsonova (@sashasamsonova) on

      Украинка изучала работы выдающихся фотографов прошлого и современности. "Одалживала" у них определенные приемы и методики, адаптируя их под себя. Так выработала собственный неповторимый стиль, который помог ей выделиться среди тысяч американских коллег. Переломным моментом в карьере стал клип Джона Ледженда на песню All of Me. Девушке доверили фотографировать момент съемок.

      Видео: Клип Джона Ледженда на песню All of me

      Фотографии были настолько удачными, что о таланте украинки заговорили в звездных кругах. Ею заинтересовалась младшая сестра Ким Кардашян – Кайли Дженнер.

      Джон Ледженд Саша Самсонова
      Джон Ледженд / Фото Саша Самсонова

      В 2015 году Дженнер праздновала 18-летие и искала фотографа, который бы показал ее в новом образе. По словам Саши, между ними возникла идеальная "химия", которая является залогом успешного сотрудничества.

      Кайли Дженнер / Фото Саша Самсонова

      Самсонова стала любимым фотографом Кайли Дженнер. Девушка также снимала ее сестру – супермодель Кендалл Дженнер.

      Кендал Дженнер / Фото Саша Самсонова

      Украинка любит экспериментировать с образами своих моделей, подчеркивает красоту женского тела. Самсонова отмечает, что фотограф должен быть хорошим психологом, а главная задача во время съемок – чтобы клиент чувствовал себя комфортно и безопасно. В портфолио Александры – фото модели Диты фон Тиз, актрисы Джессики Альбы и других голливудских красавиц.

      Діта фон Тіз
      Дита фон Тиз / Фото Саша Самсонова

      Джессіка Альба
      Джессика Альба / Фото Саша Самсонова

      Саша Самсонова не ограничилась фотографией и заявила о себе как талантливый клипмейкер. Сначала для практики она сама выполняла все этапы: от макияжа героя до съемок и монтажа видео. Часто работала без гонорара.

      Читайте также: Украинец, который облегчил работу фотографов во всем мире

      Сейчас среди ее клиентов много топовых американских исполнителей. Смелый и откровенный образ Теяны Тейлор Саша подчеркнула с помощью освещения.

      Видео: клип Теяны Тайлер на песню Champions freestyle

      Результатом сотрудничества с Pink стал черно-белый клип, который привлекает внимание к исполнительнице и ее песне, посвященной детям во всем мире. В этом видео Pink призвала своих поклонников сделать пожертвования в UNICEF.

      Видео: клип Pink на песню Wild Hearts Can not Be Broken

      В одной из своих видеоработ Саша сама появилась в роли модели, поскольку не нашла никого, кто бы мог воплотить ее видение клипа.

      Видео: клип Gallant на песню Talking to Myself

      Неугомонная украинка замахнулась на Голливуд и планирует снять полнометражный фильм. Когда у нее спрашивают о секрете успеха, девушка отвечает, что не существует никаких рецептов. Главное – любить то, что ты делаешь, и отдаваться этому на полную.

      Снег, метели и штормовой ветер: где в Украине ждать непогоды
      сегодня
      11145
      Автор: Марченко Елена
      Теги: LifeStyle Кайли Дженнер Ким Кардашян Новости США Мода Стиль и мода Новости LifeStyle Сделано в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Росія: яке місце зарезервував собі Путін на майбутнє? – Le Figaro
      Світові Медіа 103
      сегодня , 11:35 Денис Шмигаль возглавил Министерство развития общин и территорий: что о нем известно
      Наталя Боднар 376
      30 января , 17:50 Красивые и успешные: пятерка самых привлекательных покеристок мира – фото
      99
      3 февраля , 10:00 Почему жить в Батуми лучше, чем в Барселоне: преимущества инвестиций в недвижимость в Грузии
      257
      сегодня , 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
      Олександр Бевза 1825
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук