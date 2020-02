Украинка, неповторимый талант которой оценили главные красавицы Америки: потрясающие фото, видео

Саша Самсонова – всемирно известная фэшн-фотограф и клипмейкер. Ее особое видение кадра поразило самых популярных и самых требовательных американских звезд. В портфолио девушки – несколько десятков работ с самыми известными моделями, актерами, певицами США.

Она была еще подростком, когда в руки попал фотоаппарат. Девушка сразу поняла: фотографии – это ее стихия. В 17 лет ее пригласили провести фотосессию для женского журнала Harper's Bazaar. Вскоре девушка из Ужгорода уже сотрудничала с ведущими глянцами, став одним из самых популярных фэшн-фотографов в Украине.

Однако, украинский рынок не мог удовлетворить амбиций девушки. В 23 года Саша переехала в Лос-Анджелес. Она знала, что будет непросто. Профессионального образования не имела – совершенствовала свои умения самостоятельно.

Украинка изучала работы выдающихся фотографов прошлого и современности. "Одалживала" у них определенные приемы и методики, адаптируя их под себя. Так выработала собственный неповторимый стиль, который помог ей выделиться среди тысяч американских коллег. Переломным моментом в карьере стал клип Джона Ледженда на песню All of Me. Девушке доверили фотографировать момент съемок.

Видео: Клип Джона Ледженда на песню All of me

Фотографии были настолько удачными, что о таланте украинки заговорили в звездных кругах. Ею заинтересовалась младшая сестра Ким Кардашян – Кайли Дженнер.



Джон Ледженд / Фото Саша Самсонова

В 2015 году Дженнер праздновала 18-летие и искала фотографа, который бы показал ее в новом образе. По словам Саши, между ними возникла идеальная "химия", которая является залогом успешного сотрудничества.

Кайли Дженнер / Фото Саша Самсонова

Самсонова стала любимым фотографом Кайли Дженнер. Девушка также снимала ее сестру – супермодель Кендалл Дженнер.

Кендал Дженнер / Фото Саша Самсонова

Украинка любит экспериментировать с образами своих моделей, подчеркивает красоту женского тела. Самсонова отмечает, что фотограф должен быть хорошим психологом, а главная задача во время съемок – чтобы клиент чувствовал себя комфортно и безопасно. В портфолио Александры – фото модели Диты фон Тиз, актрисы Джессики Альбы и других голливудских красавиц.



Дита фон Тиз / Фото Саша Самсонова



Джессика Альба / Фото Саша Самсонова

Саша Самсонова не ограничилась фотографией и заявила о себе как талантливый клипмейкер. Сначала для практики она сама выполняла все этапы: от макияжа героя до съемок и монтажа видео. Часто работала без гонорара.

Сейчас среди ее клиентов много топовых американских исполнителей. Смелый и откровенный образ Теяны Тейлор Саша подчеркнула с помощью освещения.

Видео: клип Теяны Тайлер на песню Champions freestyle

Результатом сотрудничества с Pink стал черно-белый клип, который привлекает внимание к исполнительнице и ее песне, посвященной детям во всем мире. В этом видео Pink призвала своих поклонников сделать пожертвования в UNICEF.

Видео: клип Pink на песню Wild Hearts Can not Be Broken

В одной из своих видеоработ Саша сама появилась в роли модели, поскольку не нашла никого, кто бы мог воплотить ее видение клипа.

Видео: клип Gallant на песню Talking to Myself

Неугомонная украинка замахнулась на Голливуд и планирует снять полнометражный фильм. Когда у нее спрашивают о секрете успеха, девушка отвечает, что не существует никаких рецептов. Главное – любить то, что ты делаешь, и отдаваться этому на полную.