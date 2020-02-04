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      Українка, неповторний талант якої оцінили головні красуні Америки: приголомшливі фото та відео

      Зроблено в Україні 121

      Саша Самсонова – всесвітньо відома фешн-фотографиня та кліпмейкерка. Її особливе бачення кадру вразило найпопулярніших та найбільш вибагливих американських зірок. У портфоліо дівчини – кілька десятків робіт із найвідомішими моделями, акторами, співачками США.

      Вона була ще підлітком, коли до рук потрапив фотоапарат. Дівчина одразу зрозуміла: світлини – це її стихія. У 17 років її запросили провести фотосесію для жіночого журналу Harper's Bazaar. Невдовзі дівчина з Ужгорода вже співпрацювала із провідними глянцями, і стала однією із найбільш популярних фешн-фотографинь в Україні.

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      Однак, український ринок не міг вдовольнити амбіцій дівчини. У 23 роки Саша переїхала до Лос-Анджелеса. Вона знала, що буде непросто. Професійної освіти не мала – удосконалювала свої уміння самотужки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Everything ️ @kellyrowland

      A post shared by Sasha Samsonova (@sashasamsonova) on

      Українка вивчала роботи видатних фотографів минулого і сучасності. "Позичала" у них певні прийоми та методики, адаптовуючи їх під себе. Так виробила власний неповторний стиль, який допоміг їй виділитися серед тисяч американських колег. Переломним моментом у кар'єрі став кліп Джона Ледженда на пісню All of Me. Дівчині довірили фотографувати момент зйомок.

      Відео: Кліп Джона Ледженда на пісню All of me

      Світлини були настільки вдалими, що про талант українки заговорили у зіркових колах. Нею зацікавилася наймолодша сестра Кім Кардашян – Кайлі Дженнер.

      Джон Ледженд Саша Самсонова
      Джон Ледженд / Фото Саша Самсонова

      У 2015 році Дженнер святкувала 18-річчя, і шукала фотографа, який би показав її в новому образі. За словами Саші, між ними виникла ідеальна "хімія", яка є запорукою успішної співпраці.

      Кайлі Дженнер / Фото Саша Самсонова


      Самсонова стала улюбленим фотографом Кайлі Дженнер. Дівчина також знімала її сестру – супермодель Кендалл Дженнер.

      Кендал Дженнер / Фото Саша Самсонова


      Українка любить експериментувати з образами своїх моделей, підкреслює красу жіночого тіла. Самсонова наголошує, що фотограф має бути хорошим психологом, а головне завдання під час зйомок – аби клієнт почувався комфортно та безпечно. У портфоліо Олександри – фото моделі Діти фон Тіз, акторки Джессіки Альби та інших голлівудських красунь.

      Діта фон Тіз
      Діта фон Тіз / Фото Саша Самсонова

      Джессіка Альба
      Джессіка Альба / Фото Саша Самсонова

      Саша Самсонова не обмежилася фотографією, і заявила про себе як талановитий кліпмейкер. Спочатку для практики вона сама виконувала всі етапи: від макіяжу героя до зйомок та монтажу відео. Часто працювала без гонорару.

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      Зараз серед її клієнтів багато топових американських виконавців. Сміливий і відвертий образ Теяни Тейлор Саша підкреслила за допомогою освітлення.

      Відео: кліп Теяни Тайлер на пісню Champions freestyle

      Результатом співпраці з Pink став чорно-білий кліп, який привертає увагу до виконавиці та її пісні, присвяченій дітям у всьому світі. У цьому відео Pink закликала своїх прихильників зробити пожертви в UNICEF.

      Відео: кліп Pink на пісню Wild Hearts Can't Be Broken

      В одній зі своїх відеоробіт Саша сама з'явилася в ролі моделі, оскільки не знайшла нікого, хто б міг втілити її бачення кліпу.

      Відео: кліп Gallant на пісню Talking to Myself

      Невгамовна українка замахнулася на Голлівуд, і планує зняти повнометражний фільм. Коли в неї запитують про секрет успіху, дівчина відповідає, що не існує жодних рецептів. Головне – любити те, що ти робиш, і віддаватися цьому на повну.

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      Автор: Марченко Олена
      Теги: LifeStyle Зроблено в Україні Новини LifeStyle Мода Стиль і мода Новини США Кім Кардашян Кайлі Дженнер
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