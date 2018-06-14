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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинский режиссер Вячеслав Бигун голодает третий день в поддержку Сенцова

13 Читати новину українською
Вячеслав Бигун
Вячеслав Бигун / hromadskeradio.org

Режиссер Вячеслав Бигун третий день голодает в поддержку Олега Сенцова и других украинцев, заключенных в России по политическим мотивам.

Об этом информирует "Радио Свобода". 

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Свои действия режиссер назвал "актом духовной солидарности".

"Духовной, так как только голодая, могу полнее (хотя, понятно, что несполна, потому что мы в разных условиях) чувствовать то, что, возможно, чувствует Олег и другие пленники Кремля. Надеюсь, что энергетика этих поступков повлияет на освобождение Олега Сенцова и других наших пленников", – отметил Вячеслав Бигун.

Бигун является автором нескольких фильмов, среди которых "Сердце мамы Гонгадзе" и "Город ангела". Украинская премьера его ленты "Сильные духом" об украинском политзаключенном в России Юрии Яценко состоялась 1 июня в Киеве в рамках кинофестиваля "Молодость".

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Несколько людей в России публично объявили о начале голодовки в поддержку украинца Олега Сенцова, которого удерживают в колонии за полярным кругом. Одним из первых эту акцию начал журналист издания "Русский репортер" Александр Буртин. Он объявил о своем решении 1 июня, но после того, как Олег Сенцов через адвоката попросил "людей на воле" не голодать из-за него, прекратил акцию.

Также российский мультипликатор Евгений Кабаков, который тоже объявлял голодовку после Буртина, отметил, что намерен держаться "хотя бы 20 дней". Голодает ли он сейчас, неизвестно.

Кроме того, несколько человек в Украине и России объявляли однодневные или многодневные голодовки. Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начинает второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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