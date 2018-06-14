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Український режисер В'ячеслав Бігун голодує третій день на підтримку Сенцова

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В'ячеслав Бігун
В'ячеслав Бігун / hromadskeradio.org

Режисер В’ячеслав Бігун третій день голодує на підтримку Олега Сенцова та інших українців, ув’язненими в Росії з політичних мотивів.

Про це інформує "Радіо Свобода". 

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Свої дії режисер назвав "актом духовної солідарності".

"Духовної, бо лише голодуючи, можу повніше (хоча, зрозуміло, що несповна, бо ми в різних умовах) відчувати те,що можливо відчуває Олег та інші бранці Кремля. Сподіваюся,що енергетика цих вчинків вплине на звільнення Олега Сенцова та інших наших бранців", – зазначив В'ячеслав Бігун.

Бігун є автором кількох фільмів, серед яких "Серце мами Гонгадзе" і "Місто ангела". Українська прем’єра його стрічки "Сильні духом" про українського політв’язня у Росії Юрія Яценка відбулася 1 червня у Києві в рамках кінофестивалю "Молодість".

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Декілька людей у Росії публічно оголосили про початок голодування на підтримку українця Олега Сенцова, якого утримують у колонії за полярним колом. Одним із перших цю акцію почав журналіст видання "Русский репортер" Олександр Буртін. Він оголосивпро своє рішення 1 червня, але після того, як Олег Сенцов через адвоката попросив "людей на волі" не голодувати через нього, припинив акцію.

Також російський мультиплікатор Євген Кабаков, який також оголошував голодування після Буртіна, зазначив, що має намір триматися "хоча б 20 днів". Чи голодує він наразі, невідомо.

Окрім того, кілька людей в Україні і Росії оголошували одноденні або кількаденні голодування. Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочинає другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. 

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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