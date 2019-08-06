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      Украинский самолет с гуманитарным грузом уничтожили в Ливии: фото, відео

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      В Ливии дроны уничтожили украинский самолет с гуманитарным грузом
      В Ливии дроны уничтожили украинский самолет с гуманитарным грузом / Соцсети

      В аэропорту ливийского города Мисрат уничтожен самолет ИЛ-76ТД, принадлежащий украинской авиакомпании "Скайавиатранс". Атака на аппарат произошла с помощью дронов. Перевозил самолет гуманитарный груз Красного Креста.

      Как рассказали в МИД, удары с дронов произошли в 1:17 по Киеву во время разгрузки самолета. Он транспортировал гуманитарный груз из турецкой Анкары в Мисрату для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии. Все необходимые разрешения украинская сторона имела, пишет LIGA.net.

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      В результате нападения уничтожена хвостовая часть самолета, а также паспортные документы штурмана. Кроме того, легкие ранения получил оператор экипажа судна. Сейчас экипаж самолета находится в безопасном месте. Он в полном составе был эвакуирован.

      Добавим, что посольство Украины в Тунисе принимает меры по оказанию помощи экипажу и возвращению его в Украину. Также компания "Скайавиатранс" обратилась в украинское консульство с просьбой посодействовать возвращению в Украину экипажа. Речь идет о 8 украинских гражданах.

      По словам директора компании "Скайавиятранс" Елены Малаховой, обстрел произошел в 3:17 по Киеву. В результате первый снаряд попал в правое крыло, после чего начался пожар. К счастью, перед этим часть экипажа успела покинуть борт. Правда, несколько человек в момент удара находились внутри , но они успели эвакуироваться.

      Также она уточнила, что было несколько выстрелов. Всего в атаке участвовали два дрона, один из которых осуществлял фото-и видеофиксацию. Что касается самого самолета, то его полностью уничтожил огонь. Что касается груза, то точной информации "Скайавиатранс" пока не имеет. В компании предполагают, что он также полностью уничтожен.

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      "Через 40 минут после инцидента фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ и блогеров. Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, который пытается захватить власть в Ливии", – добавила Малахова.

      К слову, в начале июля в результате авиаудара по центру содержания мигрантов в пригороде ливийской столицы Триполи погибли не менее 40 человек и еще около 80 получили ранения.

      Что известно о происходящем в Ливии?
      В Ливии сейчас продолжается гражданский конфликт между исламскими силами и правительственными войсками. Сейчас происходит вторая его волна. Первая началась и завершилась в 2011 году. Собственно в 2011 году здесь свергли режим Муаммара Каддафи, после этого в стране образовался двойное правительство.

      Одно из них, самопровозглашенное правительство Халифа Хафтара, контролирует многие ливийские нефтяные месторождения, правда фельдмаршал желает расширить свое влияние. 4 апреля Хафтар со своими войсками начал наступление на столицу Ливии Триполи, подконтрольную признанному миром правительству страны. 5 апреля проправительственные военизированные формирования их оттеснили.

       

       

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      Теги: Новости Украины авиация Пожар Война в Ливии Ливия
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