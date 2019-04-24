В Ливии похитили заместителя министра обороны страны

Неизвестные вооруженные люди похитили заместителя министра обороны ливийского Правительства национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи.

Отмечается, что нападение произошло в центре Триполи в понедельник вечером. В оборонном ведомстве УНП пока никак не комментируют эту информацию. Информацию об инциденте распространило издание Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

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Что происходит в Ливии

Сейчас в стране действует два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который действует на востоке страны совместно с выбранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

4 апреля фельдмаршал ЛПА Халифа Хафтар со своими войсками начал наступление на столицу Ливии Триполи. 5 апреля проправительственные военизированные формирования их оттеснили. В тот же день Совбез ООН выразил обеспокоенность и призвал Хафтара прекратить военные действия.

Стоит отметить, что Россия не поддержала предложенный Великобританией вариант заявления Совета Безопасности ООН с призывом к силам Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи. Зато Москва настаивала на том, что официальное заявление должно содержать призыв о прекращении боевых действий ко всем участникам ливийского конфликта. Против таких изменений выступили США.

Россия заинтересована в том, чтобы иметь "своего" человека в Ливии. Более того, она хотела бы, чтобы этот человек получил контроль над всей страной.

Почему в Ливии продолжается конфликт?Двойной правительство в стране образовался после свержения режима Муаммара Каддафи (2011 год). УНП контролирует Триполи и незначительное количество территорий на севере страны и Национальную нефтяную компанию, а именно нефтяные месторождения является основной причиной конфликтов в стране.



Второй, самопровозглашенный правительство Халифа Хафтар контролирует многие ливийских нефтяных месторождений, однако фельдмаршал желает расширить свое влияние.



В стране действуют также ряд вооруженных группировок и радикальных исламистов.