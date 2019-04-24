03:26
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Мстители" прибудут в Россию с опозданием. Кандидат-клоун Жарновский
      Вєсті Кремля
      00:50, сегодня
      Вести.UA: Зеленский изучает новые украинские слова. Визит "Зе-команды" к "Дудю"
      Вєсті.UA
      21:17, 23 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      В Ливии похитили заместителя министра обороны страны

      13 Читати новину українською
      Сейчас судьба похищенного неизвестна
      Сейчас судьба похищенного неизвестна / Фото из открытых источников

      Неизвестные вооруженные люди похитили заместителя министра обороны ливийского Правительства национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи.

      Отмечается, что нападение произошло в центре Триполи в понедельник вечером. В оборонном ведомстве УНП пока никак не комментируют эту информацию. Информацию об инциденте распространило издание Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

      Читайте также: Конфликт в Ливии: как Путин может получить контроль над потоком беженцев в Европу

      Что происходит в Ливии

      Сейчас в стране действует два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который действует на востоке страны совместно с выбранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

      4 апреля фельдмаршал ЛПА Халифа Хафтар со своими войсками начал наступление на столицу Ливии Триполи. 5 апреля проправительственные военизированные формирования их оттеснили. В тот же день Совбез ООН выразил обеспокоенность и призвал Хафтара прекратить военные действия.

      Стоит отметить, что Россия не поддержала предложенный Великобританией вариант заявления Совета Безопасности ООН с призывом к силам Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи. Зато Москва настаивала на том, что официальное заявление должно содержать призыв о прекращении боевых действий ко всем участникам ливийского конфликта. Против таких изменений выступили США.

      Россия заинтересована в том, чтобы иметь "своего" человека в Ливии. Более того, она хотела бы, чтобы этот человек получил контроль над всей страной.

      Почему в Ливии продолжается конфликт?Двойной правительство в стране образовался после свержения режима Муаммара Каддафи (2011 год). УНП контролирует Триполи и незначительное количество территорий на севере страны и Национальную нефтяную компанию, а именно нефтяные месторождения является основной причиной конфликтов в стране.

      Второй, самопровозглашенный правительство Халифа Хафтар контролирует многие ливийских нефтяных месторождений, однако фельдмаршал желает расширить свое влияние.

      В стране действуют также ряд вооруженных группировок и радикальных исламистов.

      хроника Соб ЫТИЙ
      blog_ava
      "Мать драконов" в желтом: роскошные фото Эмилии Кларк для испанского Vogue
      23 апреля
      1350
      Теги: Похищение Ливия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Президент или парламент: чья роль важнее в Украине
      сегодня , 00:45 Президент или парламент: чья роль важнее в Украине
      Павло Казарін 97
      Обов'язки президента та Верховної Ради: яка в українців позиція щодо державних питань
      23 апреля , 23:35 Обов'язки президента та Верховної Ради: яка в українців позиція щодо державних питань
      Леонід Остальцев 57
      Главные новости 23 апреля: ЦИК подсчитала 100% голосов, новый глава налоговой службы
      23 апреля , 22:11 Главные новости 23 апреля: ЦИК подсчитала 100% голосов, новый глава налоговой службы
      883
      Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      23 апреля , 10:30 Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      306
      Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      23 апреля , 22:01 Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      Повернись живим 365
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2 подозреваемым во взрыве в минском метро предъявили обвинения в терроризме
       29 апреля 2011 , 16:47
      1 мая отметилось столкновениями и беспорядками в Турции
       2 мая 2017 , 00:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук