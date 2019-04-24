У Лівії викрали заступника міністра оборони країни

Невідомі озброєні люди викрали заступника міністра оборони лівійського Уряду національної згоди прем'єр-міністра Фаїза Сараджа у Тріполі.

Зазначається, що напад стався в центрі Тріполі в понеділок увечері. В оборонному відомстві УНЗ наразі ніяк не коментують цю інформацію. Інформацію про інцидент поширило видання Al Arabiya з посиланням на власні джерела.

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Що відбувається у Лівії

Наразі в країні діє два уряди: визнаний міжнародною спільнотою Уряд національної згоди прем'єр-міністра Фаїза Сараджа у Тріполі і тимчасовий кабінет міністрів Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, який діє на сході країни спільно з обраним парламентом і підтримуваний Лівійською національною армією.

4 квітня фельдмаршал ЛНА Халіфа Хафтар зі своїми військами розпочав наступ на столицю Лівії Тріполі. 5 квітня проурядові воєнізовані формування їх відтіснили. Того ж дня Радбез ООН висловив занепокоєння та закликав Хафтара припинити будь-які військові дії.

Варто зазначити, що Росія не підтримала запропонований Великою Британією варіант заяви Ради Безпеки ООН із закликом до сил Халіфи Хафтара припинити наступ на Тріполі. Натомість Москва наполягала на тому, що офіційна заява повинна містити заклик про припинення бойових дій до всіх учасників лівійського конфлікту. Проти таких змін виступили США.



Росія зацікавлена у тому, щоб мати "свою" людину у Лівії. Більш того, вона б хотіла, щоб ця людина отримала контроль над усією країною.

Чому у Лівії триває конфлікт?Подвійний уряд в країні утворився після повалення режиму Муаммара Каддафі (2011 рік). УНЗ контролює Тріполі та незначну кількість територій на півночі країни та Національну нафтову компанію, а саме нафтові родовища є основною причиною конфліктів у країні.



Другий, самопроголошений уряд Халіфа Хафтар контролює багато лівійських нафтових родовищ, проте фельдмаршал бажає розширити свій вплив.



У країні діють також низка збройних угруповань та радикальних ісламістів.