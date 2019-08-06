Український літак з гуманітарним вантажем знищили у Лівії

В аеропорту лівійського міста Місрат знищено літак ІЛ-76ТД, що належить українській авіакомпанії «Скайавіатранс». Атака на авіасудно сталася за допомогою дронів. Перевозив літак гуманітарний вантаж Червоного Хреста.

Як розповіли у МЗС, удари з дронів відбулися в 1:17 за Києвом під час розвантаження літака. Він транспортував гуманітарний вантаж з турецької Анкари до Місрату для потреб Товариства Червоного Півмісяця Лівії. Всі необхідні дозволи українська сторона має, пише LIGA.net.

Внаслідок нападу знищено хвостову частину літака, а також паспортні документи штурмана. Крім того, легкі поранення зазнав оператор екіпажу судна. Наразі екіпаж літака перебуває у безпечному місці. Його в повному складі було евакуйовано.

Додамо, що посольство України в Тунісі вживає заходи щодо надання допомоги екіпажу та повернення його до України.

За словами директорки компанії «Скайавіятранс» Олени Малахової, обстріл стався о 3:17 за Києвом. У результаті перший снаряд потрапив в праве крило, після чого почалася пожежа. На щастя, перед цим частина екіпажу встигла покинути борт. Щоправда, кілька людей у момент удару перебували всередині , але вони встигли евакуюватися.

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