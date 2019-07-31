Додому повернули українського моряка, який 3 роки перебував під вартою в Лівії

Екіпаж судна моряка звинувачували у контрабанді нафтопродуктів за межі країни. Дипломати вже декілька років працюють над звільненням усіх в'язнів.

МЗС продовжує працювати, щоб якнайшвидше повернути додому з Лівії та інших країн усіх українських моряків, пише Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць на своєму блозі у Twitter.

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Українських моряків з судна "Captain Khayyam" заарештували 4 березня 2016 року. МЗС надали в'язням адвокатів, перекладачів, встановили контакти з владою Триполі та власником судна. Відомо, що на борту перебували громадяни України, Росії та Греції.

Дипломатам вдалося досягти перших результатів 28 грудня 2016, коли звільнили двох українських моряків, а потім ще чотирьох на початку наступного року.