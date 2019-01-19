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      Біля берегів Лівії внаслідок аварії судна понад сотня людей зникли безвісти

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      117 людей вважаються пропавшими без вісті внаслідок аварії судна
      117 людей вважаються пропавшими без вісті внаслідок аварії судна / Фото з відкритих джерел

      Три людини врятовані, ще 117 вважаються зниклими без вісті внаслідок аварії судна з мігрантами в Середземному морі біля берегів Лівії.

      Про це повідомив представник Міжнародної організації з міграції Флавіо ді Джакомо у своєму Twitter.

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      За словами врятованих, на борту знаходилося 120 мігрантів. Таким чином, кількість зниклих без вісті становить 117 осіб, серед них десять жінок і двоє дітей,
      – написав ді Джакомо.

      Багато з мігрантів, які перебували на борту судна, є вихідцями із Західної Африки. Ті, що вижили зазначають, що близько 40 осіб – громадяни Судану.

      Аварія сталася у п'ятницю приблизно на відстані у 80 кілометрів від узбережжя Лівії.

       

      Теги: Лівія Жертви Діти і неповнолітні Іммігранти
      Джерело: 24 Канал
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