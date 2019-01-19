Біля берегів Лівії внаслідок аварії судна понад сотня людей зникли безвісти
Три людини врятовані, ще 117 вважаються зниклими без вісті внаслідок аварії судна з мігрантами в Середземному морі біля берегів Лівії.
Про це повідомив представник Міжнародної організації з міграції Флавіо ді Джакомо у своєму Twitter.
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За словами врятованих, на борту знаходилося 120 мігрантів. Таким чином, кількість зниклих без вісті становить 117 осіб, серед них десять жінок і двоє дітей,
– написав ді Джакомо.
Багато з мігрантів, які перебували на борту судна, є вихідцями із Західної Африки. Ті, що вижили зазначають, що близько 40 осіб – громадяни Судану.
Аварія сталася у п'ятницю приблизно на відстані у 80 кілометрів від узбережжя Лівії.
Джерело: 24 Канал
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