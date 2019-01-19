Біля берегів Лівії внаслідок аварії судна понад сотня людей зникли безвісти

Три людини врятовані, ще 117 вважаються зниклими без вісті внаслідок аварії судна з мігрантами в Середземному морі біля берегів Лівії.

Про це повідомив представник Міжнародної організації з міграції Флавіо ді Джакомо у своєму Twitter.

Читайте також: Через підкоп на кордоні США з Мексикою до Америки незаконно потрапили майже 400 мігрантів

За словами врятованих, на борту знаходилося 120 мігрантів. Таким чином, кількість зниклих без вісті становить 117 осіб, серед них десять жінок і двоє дітей,

– написав ді Джакомо.

Багато з мігрантів, які перебували на борту судна, є вихідцями із Західної Африки. Ті, що вижили зазначають, що близько 40 осіб – громадяни Судану.

Аварія сталася у п'ятницю приблизно на відстані у 80 кілометрів від узбережжя Лівії.