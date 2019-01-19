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      У берегов Ливии в результате крушения судна более сотни человек пропали без вести

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      117 человек считаются пропавшими без вести в результате крушения судна
      117 человек считаются пропавшими без вести в результате крушения судна / Фото из открытых источников

      Три человека спасены, еще 117 числятся пропавшими без вести в результате крушения судна с мигрантами в Средиземном море у берегов Ливии.

      Об этом сообщил представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо в своем Twitter.

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      По словам спасенных, на борту находились 120 мигрантов. Таким образом, количество пропавших без вести составляет 117 человек, среди них десять женщин и двое детей,
      – написал ди Джакомо.

      Многие из мигрантов, находившихся на борту судна, являются выходцами из Западной Африки. Выжившие отмечают, что около 40 человек – граждане Судана.

      Авария произошла в пятницу примерно на расстоянии в 80 километров от побережья Ливии.

       

      Теги: Иммигранты Дети и несовершеннолетние Жертвы Ливия
      Источник: 24 Канал
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