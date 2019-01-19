У берегов Ливии в результате крушения судна более сотни человек пропали без вести

Три человека спасены, еще 117 числятся пропавшими без вести в результате крушения судна с мигрантами в Средиземном море у берегов Ливии.

Об этом сообщил представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо в своем Twitter.

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По словам спасенных, на борту находились 120 мигрантов. Таким образом, количество пропавших без вести составляет 117 человек, среди них десять женщин и двое детей,

– написал ди Джакомо.

Многие из мигрантов, находившихся на борту судна, являются выходцами из Западной Африки. Выжившие отмечают, что около 40 человек – граждане Судана.

Авария произошла в пятницу примерно на расстоянии в 80 километров от побережья Ливии.