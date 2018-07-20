Украинский самолет вынужденно сел в Египте из-за технической неисправности
Украинский транспортный самолет АН-26 совершил вынужденную посадку на севере Египта. Авиасудно приземлилось примерно в 50 километрах от Эль-Аламейна.
Причиной этому стала техническая несправнись, передает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
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Отмечается, что в результате инцидента экипаж не пострадал. Эту информацию также подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри.
По словам чиновника, экипаж после экстренной посадки доставили в госпиталь и провели необходимые обследования.
Аль-Масри также уточнил, что самолет сел на поле на подлете к Эль-Аламейну, куда направлялся для дозаправки.
Источник: 24 Канал
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