Украинский самолет вынужденно сел в Египте из-за технической неисправности

Украинский транспортный самолет АН-26 совершил вынужденную посадку на севере Египта. Авиасудно приземлилось примерно в 50 километрах от Эль-Аламейна.

Причиной этому стала техническая несправнись, передает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что в результате инцидента экипаж не пострадал. Эту информацию также подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри.



По словам чиновника, экипаж после экстренной посадки доставили в госпиталь и провели необходимые обследования.



Аль-Масри также уточнил, что самолет сел на поле на подлете к Эль-Аламейну, куда направлялся для дозаправки.