11:41
20 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
23°C 17°C
  • суббота
    24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
Вєсті Кремля
21:18, 19 июля
Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
Вєсті.UA
20:23, 19 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Украинский самолет вынужденно сел в Египте из-за технической неисправности

213 Читати новину українською
Украинский транспортный самолет АН-26 совершил аварийную посадку в египетском поле вблизи Эль-Аламейна
Украинский транспортный самолет АН-26 совершил аварийную посадку в египетском поле вблизи Эль-Аламейна / фото из открытых источников

Украинский транспортный самолет АН-26 совершил вынужденную посадку на севере Египта. Авиасудно приземлилось примерно в 50 километрах от Эль-Аламейна.

Причиной этому стала техническая несправнись, передает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Читайте также: В Бельгии закрыли все аэропорты из-за нарушения работы базы данных о полетах

Отмечается, что в результате инцидента экипаж не пострадал. Эту информацию также подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри.

По словам чиновника, экипаж после экстренной посадки доставили в госпиталь и провели необходимые обследования.

Аль-Масри также уточнил, что самолет сел на поле на подлете к Эль-Аламейну, куда направлялся для дозаправки.

Теги: Новости Украины авиация Египет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
сегодня, 11:00 Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
Христина Бердинських 73
О войне, аннексии Крыма и украинском языке: лучшие цитаты Павла Шеремета
сегодня, 09:20 О войне, аннексии Крыма и украинском языке: лучшие цитаты Павла Шеремета
1 2191
О европейском опыте финансирования культуры
сегодня, 08:42 О европейском опыте финансирования культуры
Андрій Доценко 122
В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
19 июля, 22:01 В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
Ілля Кенігштейн 626
Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
19 июля, 21:01 Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
323
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
В Керчи строят эстакаду: опубликованы свежие фото со строительства моста в Крыму
 25 марта , 15:53
Завтрак в постель на День святого Валентина: рецепты вкусных блюд от шеф-повара
 12 февраля , 09:03
Ограбление Вышинского: в полиции рассказали, что исчезло из квартиры главы "РИА Новости"
 4 июня , 10:27
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук