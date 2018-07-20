Український літак вимушено сів у Єгипті через технічну несправність
Український транспортний літак АН–26 здійснив вимушену посадку на півночі Єгипту. Авіасудно приземлилось приблизно в 50 кілометрах від Ель-Аламейну.
Причиною цьому стала технічна несправнісь, передає РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
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Зазначається, що внаслідок інциденту екіпаж не постраждав. Цю інформацію також підтвердив міністр цивільної авіації Єгипту Юніс аль-Масрі.
За словами посадовця, екіпаж після екстреної посадки доправили в госпіталь і провели необхідні обстеження.
Аль-Масрі також уточнив, що літак сів на поле на підльоті до Ель-Аламейну, куди прямував для дозаправки.
Джерело: 24 Канал
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