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Український літак вимушено сів у Єгипті через технічну несправність

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Український транспортний літак АН–26 здійснив аварійну посадку в єгипетському полі поблизу Ель-Аламейну
Український транспортний літак АН–26 здійснив аварійну посадку в єгипетському полі поблизу Ель-Аламейну / фото з відкритих джерел

Український транспортний літак АН–26 здійснив вимушену посадку на півночі Єгипту. Авіасудно приземлилось приблизно в 50 кілометрах від Ель-Аламейну.

Причиною цьому стала технічна несправнісь, передає РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Зазначається, що внаслідок інциденту екіпаж не постраждав. Цю інформацію також підтвердив міністр цивільної авіації Єгипту Юніс аль-Масрі.

За словами посадовця, екіпаж після екстреної посадки доправили в госпіталь і провели необхідні обстеження.

Аль-Масрі також уточнив, що літак сів на поле на підльоті до Ель-Аламейну, куди прямував для дозаправки.

Теги: Новини України Єгипет авіація
Джерело: 24 Канал
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