У Бельгії закрили всі аеропорти через порушення роботи бази даних про польоти

Бельгійський центр управління повітряним рухом заявив про заборону літакам злітати чи приземлятися в будь-яких аеропортах по всій країні. Причина цього – технічний збій у базі даних.

Про це повідомляє Бельгійський контроль за повітряним рухом у Twitter.

Читайте також: "Повітряний кит" у небі: як виглядає новий вантажний літак Airbus Beluga XL

Пояснюється, що зліт і посадка неможливі, вводиться режим так званого "чистого неба". Він буде діяти, поки не вирішиться проблема. Йдеться про завантаження даних польотів, але що саме було порушено в роботі системи, не уточнюється.

Belgocontrol opère un clear the sky. Il y a un problème avec le chargement des données de vols. Nous travaillons à une solution pour résoudre le problème. — Belgocontrol FR (@Belgocontrol_FR) 19 липня 2018 р.

За інформацією The Independent, один із представників Центру управління повітряним рухом Бельгії сказав, що виникла проблема із завантаженням даних і диспетчерські служби не впевнені, що вся інформація щодо рейсів вірна.