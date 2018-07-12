Украинский суд хочет взыскать с "Газпрома" антимонопольный штраф почти на 200 миллиардов

Киевский апелляционный суд направил поручение в арбитражный суд Москвы, которым требует взыскать с "Газпрома" штраф в размере 172 миллиардов гривен, наложенный в антимонопольном деле.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Другой информации по делу пока нет, информация об иске в базе данных арбитражных судов пока не отражается.

В января 2016 года Антимонопольный комитет наложил на "Газпром" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украине в размере почти 86 миллиардов гривен.

За год – из-за пени – сумма удвоилась. В целом речь идет о взыскании с "Газпрома" в доход общего фонда бюджета Украины 171 931,8 миллионов гривен.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Нафтогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.