18:04
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров
Вєсті Кремля
20:58, 11 липня
Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"
Вєсті.UA
20:13, 11 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Український суд хоче стягнути з "Газпрому" антимонопольний штраф майже на 200 мільярдів

290 Читать новость на русском
Антимонопольний штраф "Газпрому"
Антимонопольний штраф "Газпрому" / politeka.net

Київський апеляційний суд направив доручення до арбітражного суду Москви, яким вимагає стягнути з "Газпрому" штраф у розмірі 172 мільярди гривень, накладений у антимонопольній справі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

Читайте також: У Нафтогазі розповіли, чим "Північний потік-2" загрожує всьому світу

Іншої інформації у справі поки немає, інформація про позов в базі даних арбітражних судів поки не відображається.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет наклав на "Газпром" штраф за зловживання монопольним становищем на ринку природного газу в Україні в розмірі майже 86 мільярдів гривень.

За рік – через пеню – сума подвоїлася. Загалом ідеться про стягнення з "Газпрому" в дохід загального фонду бюджету України 171 931,8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Нафтогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Газовий конфлікт Газпром Апеляційний суд Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сьогодні, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 11
Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
сьогодні, 17:02 Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
Блог Соцмережі 566
Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
10 липня, 19:00 Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
1553
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
сьогодні, 16:00 Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
12810
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Раптова смерть режисера Леоніда Кантера: з'явилась інформація про час і місце поховання
5 червня , 18:11
Ситуація є вкрай складною, – Юринець прокоментувала польський закон про "заборону бандерівської ідеології"
 1 лютого , 12:57
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук