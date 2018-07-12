Український суд хоче стягнути з "Газпрому" антимонопольний штраф майже на 200 мільярдів

Київський апеляційний суд направив доручення до арбітражного суду Москви, яким вимагає стягнути з "Газпрому" штраф у розмірі 172 мільярди гривень, накладений у антимонопольній справі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Іншої інформації у справі поки немає, інформація про позов в базі даних арбітражних судів поки не відображається.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет наклав на "Газпром" штраф за зловживання монопольним становищем на ринку природного газу в Україні в розмірі майже 86 мільярдів гривень.

За рік – через пеню – сума подвоїлася. Загалом ідеться про стягнення з "Газпрому" в дохід загального фонду бюджету України 171 931,8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Нафтогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.