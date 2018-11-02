Украинский телеканал назовется именем Рабиновича

Украинский информационный телеканал News Network изменит название на Rabinovich TV.

Соответствующие изменения внес Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, передает "Детектор Медиа".

Читайте также: Почему в офис Медведчука съезжаются самые известные экс-регионалы: расследование

Народный депутат Вадим Рабинович является его владельцем.

В 2014 году News Network уже переименовывался в Rabinovich TV, но впоследствии вернулся к старому названию. Сейчас канал решил изменить название.

Летом мы проводили анкетирование зрителей. Оказалось, что канал знают, но путают с другими – с NewsOne, например,

– сообщил членам Нацсовета директор канала Андрей Дегтярев.

Нацсовет утвердил изменения. Но глава Нацсовета Юрий Артеменко предупредил, что во время выборов регулятор будет внимательно следить, чтобы в эфире вещателя ни у кого из политиков не было преимущества в избирательном процессе.