Український телеканал назветься іменем Рабіновича

Український інформаціний телеканал News Network змінить назву на Rabinovich TV.

Відповідні зміни внесла Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, передає "Детектор Медіа".

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Народний деутат Вадим Рабінович ж є і його власником.

У 2014 році News Network вже перейменовувався на Rabinovich TV, але згодом повернувся до старої назви. Нині канал вирішив повторно змінити назву.

Влітку ми проводили анкетування глядачів. Виявилося, що канал знають, але плутають з іншими – з NewsOne, наприклад,

– повідомив членам Нацради директор каналу Андрій Дегтярьов.

Нацрада затвердила зміни. Але голова Нацради Юрій Артеменко попередив, що під час виборів регулятор уважно стежитиме, щоб в ефірі мовника ні в кого з політиків не було переваги у виборчому процесі.