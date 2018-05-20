Украинский воин отличился незаурядным геройским поступком на Донбассе

19 мая в районе населенного пункта Торецкое украинские военные обнаружили снайперскую пару, которая вела огонь по сержанту Валентину Костюку. В итоге воины ВСУ уничтожили врага.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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"Решение на уничтожение противника принял сержант Валентин Костюк, который своими смелыми и решительными действиями отвлек внимание снайперов на себя. Через мгновение, сосредоточенным огнем отделения враг был уничтожен. Ни один из военнослужащих подразделения не пострадал. За смелые и решительные действия Валентин Костюк представлен к государственной награде", – говорится в посте.