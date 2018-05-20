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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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Український воїн відзначився набияким геройським вчинком на Донбасі

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Сержант Володимир Костюк жертвував своїм життям, в результаті чого було знищено снайперську пару бойовиків на Донбасі (ілюстративне фото)
Сержант Володимир Костюк жертвував своїм життям, в результаті чого було знищено снайперську пару бойовиків на Донбасі (ілюстративне фото) / 24 Канал

19 травня у районі населеного пункту Торецьке українські військові виявили снайперську пару, яка вела вогонь по сержантові Валентину Костюку. У підсумку воїни ЗСУ знищили ворога.

Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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"Рішення на знищення противника прийняв сержант Валентин Костюк, який своїми сміливими та рішучими діями відвернув увагу снайперів на себе. За мить, зосередженим вогнем відділення ворога було знищено. Жоден із військовослужбовців підрозділу не постраждав. За сміливі та рішучі дії Валентина Костюка представлено до державної нагороди", – мовиться у дописі.

 

Теги: Збройні Сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України
Джерело: 24 Канал
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