Український воїн відзначився набияким геройським вчинком на Донбасі

19 травня у районі населеного пункту Торецьке українські військові виявили снайперську пару, яка вела вогонь по сержантові Валентину Костюку. У підсумку воїни ЗСУ знищили ворога.

Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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"Рішення на знищення противника прийняв сержант Валентин Костюк, який своїми сміливими та рішучими діями відвернув увагу снайперів на себе. За мить, зосередженим вогнем відділення ворога було знищено. Жоден із військовослужбовців підрозділу не постраждав. За сміливі та рішучі дії Валентина Костюка представлено до державної нагороди", – мовиться у дописі.